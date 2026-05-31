Экспериментальная тройная противораковая вакцина смогла полностью уничтожить злокачественные опухоли у 15 пациентов, которые уже перестали реагировать на химиотерапию и иммунотерапию. Об этом свидетельствуют результаты международного клинического исследования, которые будут представлены сегодня на конференции Американского общества клинической онкологии в Чикаго, сообщает Guardian.

В испытании, охватившем 11 стран, участвовали пациенты с рецидивирующими или метастатическими формами рака, которые ранее не отвечали на другие методы лечения. Препарат амивантамаб уменьшил опухоли более чем у трети участников. У 15 из них врачи констатировали полное исчезновение новообразований.

«Это беспрецедентно сильный ответ для этой группы пациентов, чьи варианты лечения крайне ограничены», — заявил профессор Института исследований рака в Лондоне Кевин Харрингтон, который также является консультантом-онкологом фонда Royal Marsden.

Он добавил, что этот метод потенциально может помочь «тысячам пациентов каждый год».

В исследовании приняли участие 102 пациента с раком головы и шеи — шестым по распространенности видом рака в мире. У 43 из них опухоли уменьшились или исчезли полностью, причем у 28 был зафиксирован значительный ответ, а у 15 — полная эрадикация (лат. eradicatio — «искоренение»).

Исследователи отметили, что аналогичные результаты были получены и у пациентов с раком легких. В настоящее время амивантамаб испытывается примерно в 60 клинических исследованиях, в основном при раке легких, а также при колоректальном раке, опухолях мозга и желудка.

Авторы исследования подчеркнули, что испытание было намеренно сфокусировано на пациентах с раком головы и шеи, не связанным с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Этот тип опухолей обычно лечить гораздо сложнее.

Пациенты, получавшие амивантамаб, прожили в среднем 12,5 месяца после начала лечения, несмотря на очень плохой прогноз заболевания после утраты эффективности стандартной терапии.

Одним из первых пациентов, получивших амивантамаб, стал 56-летний Карл Уолш из Бирмингема, у которого в мае 2024 года диагностировали рак языка.

«Первоначально я проходил химиотерапию и иммунотерапию, которые, к сожалению, оказались безуспешными. Я присоединился к испытанию в июле 2025 года и сейчас нахожусь на 17-м цикле лечения. Я очень доволен прогрессом», — рассказал Уолш.

Он также поделился подробностями своего состояния до и после терапии. По словам мужчины, до попадания в исследование он почти не мог есть и сильно похудел, но после двух циклов приема препарата восстановил рацион, а через полгода вернулся к полноценному питанию здорового человека.

«Больше всего я наслаждался первым большим стейком. Моя речь полностью вернулась в норму, и на работе я регулярно разговариваю по гарнитуре без проблем», — цитирует пациента Guardian.

Новая вакцина, вводимая в виде подкожной инъекции (а не внутривенно), воздействует на рак с трех сторон. Она блокирует белок EGFR, способствующий росту опухоли, а также путь MET, который раковые клетки часто используют для ускользания от лечения. Помимо этого, препарат помогает активировать иммунную систему для атаки на опухоль.

Большинство побочных эффектов, возникавших при введении инъекции раз в три недели, были легкими или умеренными, и менее чем одному из десяти пациентов пришлось прекратить лечение, говорится в статье.

Генеральный директор Института исследований рака профессор Кристиан Хелин назвал результаты «значительным шагом вперед» в лечении этой сложной категории пациентов.