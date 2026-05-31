Япония обвинила Китай в расширении военного арсенала и отвергла обвинения в «новом милитаризме». Об этом, как пишет Reuters, на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил японский министр обороны Синдзиро Коидзуми.

«Подумайте сами. Есть страна с огромным арсеналом ядерного оружия и стратегических бомбардировщиков. У Японии нет ни того, ни другого, и при этом именно Японию называют “новым милитаризмом”?» — заявил Коидзуми.

Он добавил, что политика страны после окончания Второй мировой войны «говорит сама за себя»: Токио, по его словам, соблюдает международное право, придерживается Устава ООН и выступает за «свободный и открытый международный порядок».

При этом министр обвинил Пекин в наращивании военной мощи. «Внешний курс Китая и его военная активность вызывают серьезную обеспокоенность у Японии и международного сообщества», — сказал он. По словам Коидзуми, у КНР высокие оборонные расходы, и они не сокращаются.

Китай с такой оценкой не согласен. Еще в мае МИД КНР призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона быть бдительными и «совместно противостоять безрассудным действиям японского неомилитаризма».

На форуме в Сингапуре эту линию повторил генерал-майор Мэн Сянцин. «Я глубоко сомневаюсь, что страна, которая до конца не искоренила ядовитое наследие милитаризма, вправе так много говорить о сотрудничестве в сфере обороны на международных площадках и может ли она завоевать доверие международного сообщества, особенно азиатских стран, в которые она когда-то вторгалась», — сказал он.

Reuters отмечает, что японско-китайские отношения серьезно ухудшились и достигли самого низкого уровня за последние годы после заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити в ноябре. Тогда она предупредила, что гипотетическая атака Китая на Тайвань** может повлечь ответ японских военных.

Коидзуми при этом подчеркнул, что Япония готова к диалогу с Китаем ради стабильности в регионе. «Мы держим дверь открытой», — сказал он. Японский политик также признал, что ему «жаль» из-за отсутствия встречи с китайским коллегой на полях форума. Министр обороны КНР Дун Цзюнь второй год подряд не приехал на «Диалог Шангри-Ла».

На этом фоне Япония заявляет о более активной роли в оборонном сотрудничестве в Азии. «Мы хотим видеть регион, способный противостоять принуждению. Мы хотим видеть регион, который не вводят в заблуждение ложью. Мы хотим видеть регион, который не поддается давлению», — заявил Коидзуми.

В апреле Япония объявила о крупнейшем за десятилетия пересмотре правил оборонного экспорта, сняв ограничения на зарубежные поставки вооружений, включая военные корабли, ракеты и другие системы.

* Россия выступает против независимости Тайваня. Остров фактически управляется собственными властями, КНР считает его своей территорией