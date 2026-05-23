КНДР обвинила Японию в стремлении «возродить Японскую империю» на фоне решения Токио пересмотреть ключевые документы в сфере безопасности. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на официальную северокорейскую газету Rodong Sinmun. Пхеньян также назвал эти планы «безрассудными милитаристскими действиями».

«Япония использовала добрую волю международного сообщества, чтобы возродить милитаризм», — говорится в материале.

Северокорейская сторона обвинила Японию в стремлении превратиться в «военное государство» и предупредила: «Если Япония попытается совершить очередное вторжение, то это принесет ей куда более разрушительные последствия, чем в прошлом».

Поводом для нынешней атаки служит намерение правительства Японии во главе с Санаэ Такаити пересмотреть три ключевых документа — Стратегию национальной безопасности, Национальную оборонную стратегию и Программу наращивания оборонного потенциала.

Токио рассчитывает завершить пересмотр в этом году. Этот шаг рассматривается как ответ на усиление военного присутствия Китая в регионе и другие угрозы безопасности в регионе, отмечает Yonhap.

Как утверждает Rodong Sinmun, планируемые изменения предполагают увеличение расходов на оборону, снятие ограничений на экспорт вооружений и масштабное наращивание наступательных возможностей.

«Само собой разумеется, что цель акцента на экспорте летального оружия — не просто зарабатывание денег, а возрождение военной промышленности и повышение боеспособности Сил самообороны», — говорится в статье.

По версии КНДР, действия Японии «столкнутся с беспощадным противодействием разъяренного международного сообщества».

В начале мая Пхеньян уже выступал с похожими обвинениями в адрес Токио: тогда в Rodong Sinmun решение японской стороны по поводу пересмотра документов о нацбезопасности было названо «откровенным вызовом международному миру и человечеству».

По версии КНДР, Япония стремится стать «военным государством и торговцем оружием», чтобы «реализовать свои вековые агрессивные амбиции» и вторгнуться на Корейский полуостров.

В апреле Северная Корея отреагировала на ежегодный внешнеполитический отчет Японии — «Синюю книгу по дипломатии». В нем ядерная и ракетная программы КНДР были названы «серьезными проблемами».

В КНДР назвали этот шаг «серьезной провокацией», посягающей на суверенные права страны, а также на ее интересы в области безопасности и развития. В ведомстве подчеркнули, что позиция Токио свидетельствует о «глубоко укоренившейся враждебности и конфронтационных намерениях» в отношении КНДР.