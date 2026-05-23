НАТО должно «показать зубы» в ответ на «провокации России», заявил в интервью The Guardian бывший генерал и экс-глава военного комитета альянса — действующий президент Чехии Петр Павел.

Он обвинил РФ в систематическом испытании блока на прочность на восточном фланге и призвал к применению ответных «жестких и даже асимметричных мер» — например, «отключение российского интернета и спутников, отсечение банков РФ от глобальной финансовой системы, а также уничтожение самолетов, нарушающих воздушное пространство стран-членов» альянса.

Павел убежден, что если НАТО не даст России достаточно решительный ответ, то столкнется с еще более решительными действиями. Он также выразил разочарование «отсутствием решимости со стороны США в вопросе давления на Россию», хотя и воздержался от прямой критики Дональда Трампа.

Корреспондент Guardian вспомнил, что не так давно президент Чехии обвинял американского лидера в подрыве доверия к НАТО, и попытался прояснить его истинную позицию, но тот уклонился от прямого ответа — просто сказал, что критика в адрес США сейчас «не поможет».

Ключевая мысль Павла — в том, что НАТО надо выработать четкую тактику в отношении России. Он убежден, что после присоединения Крыма в 2014 году Москва «изучила механику работы альянса и выработала стиль поведения», чтобы не связывать себе руки, но при этом и не переходить границу, за которой начинает действовать ст. 5 Устава Североатлантического альянса.

Статья №5 гласит, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов организации. В этом случае каждый из союзников обязуется оказать помощь атакованной стороне (но в пределах, определяемых ими самостоятельно). Целью принятия этой статьи было создание сдерживающего механизма для противодействия СССР в послевоенной Европе. Географически ее действие ограничено территорией Северной Америки и Европы, а также островами в Североатлантической области к северу от тропика Рака. За более чем 70-летнюю историю альянса ст. 5 была официально применена лишь один раз — после терактов в США 11 сентября 2001 года.

Президент Чехии утверждает, что российские военачальники порой «откровенно смеются» над тем, как «парализован» процесс принятия решений внутри НАТО, — и «ведут себя именно так, как альянс сам им позволил».

Он заявил, что главный его страх — это не «открытая военная агрессия России против одной из стран НАТО», а «провокация ниже порога применения ст. 5, способная расколоть альянс». Павел противопоставил европейских лидеров, «всегда предпочитающих дипломатические решения», и реальную активность российской стороны.

«Россия, к сожалению, не понимает языка вежливости. Она в основном понимает язык силы, желательно подкрепленный действиями», — утверждает Петр Павел.

Поэтому, продолжил он, в случае нарушения воздушного пространства стран НАТО следует сбивать как беспилотные, так и пилотируемые летательные аппараты (то есть самолеты).

Также Павел призвал обратить внимание на меры экономического давления на Россию, которые, по его мнению, реализуются недостаточно эффективно и последовательно. В пример он привел борьбу с так называемым «теневым флотом» танкеров, которые якобы перевозят попадающую под западные санкции российскую нефть. По словам президента Чехии, все действия, до сих пор предпринятые Евросоюзом в этом направлении, давали лишь кратковременный эффект, поскольку Москва «моментально» адаптируется и перестраивает логистические цепочки.

Отказавшись критиковать США, Павел не пожалел Европу: по его словам, она демонстрирует полную неспособность сформулировать собственную политику в отношении России и представить проект системы безопасности, который можно было бы реализовать после завершения украинского конфликта.

«Вместо этого мы в основном ждем, что будет из Вашингтона. Но США, возможно, были бы счастливее, если бы Европа была более активной. Если мы не выдвинем своих предложений, то выглядим слабыми или дезориентированными», — возмутился президент Чехии.

По его мнению, лучший момент для давления на Москву был упущен в прошлом году, когда она испытывала экономические и военные трудности, но начавшаяся потом война США и Израиля с Ираном помогла Кремлю за счет роста нефтяных доходов.