Знаменитая Мона Лиза с картины Леонардо да Винчи могла страдать ожирением и болезнью щитовидной железы. Такой диагноз по внешним признакам поставил ведущий медик Техасского университета Майкл Яфи в своем выступлении на Европейском конгрессе по ожирению, пишет Bild.

Американский врач проанализировал портрет, на котором предположительно изображена итальянская аристократка Лиза дель Джокондо. По его словам, у женщины наблюдались признаки «избыточных жировых отложений», а также, вероятно, гипотиреоз — плохая работа щитовидной железы, которая способствует набору веса.

Доктор Яфи также допустил, что у модели могли быть повышенный уровень холестерина и кератина, на что указывает желтоватый оттенок ее кожи. Впрочем, сам исследователь признает, что диагноз так ставить нельзя.

«Мы не можем вернуться в прошлое и провести обследование, мы лишь анализируем видимые черты», — цитирует его Bild.

Более простым объяснением полноты Моны Лизы, по мнению Яфи, может быть очередная беременность: к моменту создания картины у нее уже было четверо детей.

Главная цель выступления доктора на конгрессе — не искусствоведческий спор, а призыв к врачам проявлять больше сочувствия к пациентам с лишним весом. Яфи напомнил, что на протяжении веков пышные формы считались признаком здоровья, богатства и высокого социального статуса. В качестве примера он привел творчество фламандского живописца Рубенса, чьи упитанные музы в XVII веке были эталоном красоты.

Врач отметил, что ситуация изменилась только во второй половине XX века, когда медицина установила связь между ожирением и такими болезнями, как диабет и сердечно-сосудистые заболевания. С этого момента, по его словам, началась стигматизация полноты, а в моду вошли стандарты красоты, побуждающие женщин худеть зачастую в ущерб своему здоровью.

«Сегодняшние модели выглядят почти анорексичными, что тоже не является нормой», — заявил Яфи.

Он также предположил, что современные лекарства могут отразиться на искусстве будущего. Он уверен, что популярные инъекционные препараты (например, с эффектом GLP-1) для снижения веса и лечения диабета породят новый тип внешности — так называемое «GLP-1-лицо» с осунувшимися щеками, запавшими глазами и более заметными морщинами.

«Если бы Пабло Пикассо был жив сегодня, он непременно бы это нарисовал», — заключил ученый.