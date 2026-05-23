Министру нацбезопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру запрещен въезд во Францию. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

«Начиная с сегодняшнего дня Итамару Бен-Гвиру запрещен въезд на территорию Франции. Эта мера принята в связи с его недопустимыми действиями в отношении французских и европейских граждан — участников флотилии Global Sumud», — написал Барро в соцсети X.

Глава ведомства уточнил, что, несмотря на несогласие с самой акцией, которая «не приносит никакой реальной пользы», Париж «не может мириться с тем, что французские граждане подвергаются угрозам, запугиванию или жестокому обращению — тем более со стороны публичного должностного лица».

Он также призвал Евросоюз ввести санкции против Бен-Гвира. С аналогичным требованием ранее выступил глава МИД Италии Антонио Таяни, который отмечал, что задержание активистов и жестокое обращение с ними являются нарушением прав человека.

Решение было принято после того, как Бен-Гвир 20 мая опубликовал в своих соцсетях видео, на котором десятки активистов Global Sumud, пытавшихся доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, стоят на коленях со связанными за спиной руками. К некоторым из них израильские правоохранители применяют силу. Ролик министр сопроводил подписью: «Добро пожаловать в Израиль, мы у себя дома».

В общей сложности израильские силовики задержали 430 участников Global Sumud, прибывших на 50 судах. Часть из них, как пишет Reuters, позднее сообщила о пытках и сексуальном насилии в местах содержания под стражей. Израиль эти обвинения отвергает.

Скандал вызвал международное осуждение и критику в адрес Бен-Гвира со стороны представителей израильского правительства, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Последний заявил, что происходящее на видео «несовместимо с ценностями Израиля», а глава МИД Гидеон Саар обвинил Бен-Гвира в том, что тот «намеренно нанес ущерб» имиджу страны этим «позорным зрелищем». «Нет, вы — не лицо Израиля», — заявил он. Публикацию также осудили власти Испании, Ирландии, Турции, Польши, Австралии и других государств.

В июне 2025 года Великобритания ввела санкции в отношении Бен-Гвира и министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича. Лондон обвинил их в нарушении прав палестинцев. МИД Израиля назвал это решение возмутительным.