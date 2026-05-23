Погода в Москве и Подмосковье в ближайшее время «радикально» изменится: жара закончится, а ей на смену придет похолодание. Об этом 360.ru сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.

По словам синоптика, если в воскресенье, 24 мая, воздух в Москве прогреется до плюс 22—24 градусов при переменной облачности, то уже в ночь на 25 мая погода начнет меняться.

«Уже в понедельник погода будет меняться радикально. Пройдется в ночь с воскресенья на понедельник холодный фронт и принесет еще более холодный воздух. Если сейчас у нас температура где-то на пять градусов выше нормы, [то в] понедельник будет около нормы», — рассказал Цыганков.

В ночь на 25 мая будет относительно тепло — плюс 13—18, днем — до плюс 20. При этом ожидается северо-западный порывистый ветер до 15 м/с, местами возможен умеренный дождь. Во вторник температура продолжит снижаться, ветер усилится, вновь возможен дождь, предупредил эксперт.

«Ночь на среду [будет] практически как в начале мая. Облачно, дождь, плюс 4—9. Облачно, небольшой дождь, плюс 12—17. В ночь на четверг плюс 2—7, в пятницу — плюс 3—8 [градуса]. Вот такая — конец апреля, начало мая — погода», — отметил Цыганков.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в четверг, 28 мая, в столичном регионе будет погода как в октябре.

«В четверг в тыл циклона задует “костяной” северо-западный ветер и поступит “мешок” арктического воздуха. В сумерках произойдет обрушение температурного фона до плюс 2—5, а днем, в условиях унылого пасмурного неба и проливных дождей, термометр покажет плюс 5—8. Такой цепкий холод обычно бывает в октябре», — сказал он.

Под утро в четверг на севере и северо-западе Московской области дождь местами будет переходить в мокрый снег, предупредил Тишковец. Такая же погода, по его словам, ждет Тверскую, Ярославскую, Новгородскую, Вологодскую, Ленинградскую, Мурманскую области и Карелию.

«В последних двух — с мозаичным ледяным дождем. Регионы накроет не снегом, а какой-то мокрой бурдой», — добавил Тишковец.

До самой Москвы белые «мухи» (то есть снежные хлопья), скорее всего, не доберутся, но могут появиться в небе над отдельными районами Подмосковья, сообщил собеседник агентства.

«Второй “заход” зимы, в виде ночного мокрого снега с дождем, тоже, скорее всего, минует саму столицу, но пройдет по западу и юго-западу региона. Он клином доберется до отдельных районов Смоленской, Брянской и Калужской областей», — подчеркнул синоптик.