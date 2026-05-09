Президент России Владимир Путин по итогам торжеств по случаю Дня Победы провел встречу с журналистами и прокомментировал ход военной операции, переговоры с Украиной, ситуацию вокруг Ирана и отношения с Западом.

О ситуации на Украине

Путин сообщил, что Минобороны пока не докладывало о провокациях со стороны Украины в День Победы, и уточнил, что получит доклад военных по возвращении на рабочее место. По его словам, Вооруженные силы России должны сосредоточить внимание на окончательном разгроме противника в рамках СВО.

Президент рассказал, что после угроз Киева Россия не ограничилась предупреждением Минобороны и нотой МИД, а начала работу с ключевыми партнерами — Китаем, Индией и США. По его словам, в результате этих дискуссий возникла инициатива Дональда Трампа о дополнительных двух днях перемирия.

«У нас нет ни с кем желания усугублять отношения», — заявил Путин.

5 мая Россия передала Украине предложение об обмене 500 военнослужащих, однако украинская сторона заявила, что не готова к нему, отметил президент.

В целом, по мнению Путина, «дело в украинском конфликте идет к завершению».

О встрече с Зеленским

Путин подчеркнул, что особого послания от Владимира Зеленского не получал, но услышал о готовности украинского лидера к личной встрече.

«Мы никогда не отказывались от этого. Тот, кто хочет встретиться — пусть и приезжает в Москву», — сказал он.

Встреча в третьей стране, по словам президента, возможна только при достижении окончательных договоренностей на длительную историческую перспективу.

Об отношениях с Европой

Президент назвал переписывание истории Второй мировой войны в Европе глупостью и заявил, что чем сильнее будет Россия, тем быстрее сойдут на нет попытки принизить вклад СССР в победу над нацизмом. По его словам, в 2022 году Запад рассчитывал на крах России в течение шести месяцев и надеялся «что-то оттяпать».

Предпочтительным переговорщиком для диалога между Россией и Европой Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. При этом президент выразил уверенность, что Россия восстановит отношения со многими западными странами.

Также во время общения с прессой Путин выразил недоумение по поводу вступления Финляндии в НАТО: «У нас что, с Финляндией были территориальные споры? Все давно было решено». Он добавил, что воздержится от определенного жеста в адрес Хельсинки, так как «родом из культурной столицы».

«Нужно сделать так, чтобы нам не угрожал никто, и мы будем к этому стремиться», — заключил он.

Об Армении

Путин заявил, что не видит ничего особенного в отказе Никола Пашиняна приехать в Москву на 9 мая. Он напомнил, что говорил армянскому премьеру о готовности России поддержать все, что выгодно армянскому народу.

Президент допустил, что Армения может провести референдум о вступлении в ЕС, и в случае поддержки народа Россия готова начать процесс «цивилизованного развода». Он напомнил, что украинский кризис также начинался с вопроса евроинтеграции.

«Не надо доводить до крайности», — предупредил Путин.

О разговоре с Трампом

В ходе последнего разговора с Дональдом Трампом затрагивалась тема 9 Мая, и американский президент говорил об этом «очень достойно», вспомнив союзничество в борьбе против нацизма, рассказал Путин.

«Для нас, для России, 9 Мая — это не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах. Для нас это святой день», — подчеркнул он.

По мнению Путина, США украинский конфликт не нужен — у Вашингтона много других приоритетных задач, а с Россией воюют руками украинцев «глобалистские элиты» Запада.

Об Иране

Конфликт вокруг Ирана ставит Россию в сложное положение из-за хороших отношений как с Тегераном, так и со странами Персидского залива, отметил президент. В случае обострения ситуации, по его словам, «пострадавшими будут все».

Путин также сообщил, что Россия готова повторить опыт хранения обогащенного урана Ирана: первоначально с этим все согласились, но затем США ужесточили позицию.