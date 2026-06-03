От СНГ на выборах в Армении будет работать Миссия международных наблюдателей, передовая группа уже приступила к мониторингу. Об этом RTVI рассказали в пресс-службе Исполкома Содружества Независимых Государств. Глава Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Евгений Козяк сообщил RTVI, что в ее составе аккредитовано около 60 представителей России. В свою очередь, в Госдуме рассказали RTVI, какие депутаты поедут в Армению.

«От СНГ работает Миссия международных наблюдателей. Передовая группа приступила к мониторингу несколько недель назад. Глава Миссии — заместитель Генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов (казахстанский дипломат, ранее был послом Казахстана в Эстонии и в Таджикистане. — Прим.RTVI)«, — рассказала RTVI пресс-секретарь Исполкома СНГ Светлана Малинина в ответ на запрос RTVI.

По словам Светланы Малининой, «наблюдатели сейчас прибывают, в том числе из России».

Руководитель Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Евгений Козяк рассказал RTVI, что она приступила к работе в Армении 18 мая.

«Процесс формирования Миссии завершен, в ее составе будут работать около 120 наблюдателей, представляющих Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Межпарламентскую Ассамблею государств — участников СНГ и Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств. В составе Миссии аккредитовано около 60 представителей Российской Федерации», — сообщил Евгений Козяк RTVI.

Он также подтвердил, что наблюдатели от СНГ «сегодня уже начинают прибывать» в республику. В составе Миссии будут работать «представители избирательных комиссий разных уровней, депутаты национальных парламентов, представители дипломатического корпуса». По словам собеседника RTVI, большинство из них «не только имеют опыт наблюдения за выборами и референдумами, но и опыт их проведения».

«Восемь представителей Миссии ведут мониторинг избирательной кампании на долгосрочной основе. Для анализа работы организаторов выборов с жалобами и обращениями граждан, в рамках мониторинга электоральной кампании состоялись встречи с руководством Административного суда, МВД, Генеральной прокуратуры, Национальной комиссии по телевидению и радио Республики Армения», — уточнил Евгений Козяк.

По его данным, долгосрочные наблюдатели уже ознакомились с работой по подготовке к выборам территориальных и участковых избирательных комиссий в столице — Ереване, а также в Араратской, Арагацотнской, Войоцдзорской, Гегаркуникской, Котайкской, Лорийской, Тавушской и Ширакской областях.

«Планируется что, в день голосования наблюдение будет осуществляться в 9 областях Республики Армения и в городе Ереване. Наблюдатели от Миссии СНГ будут присутствовать при открытии участковых центров, наблюдать за процессом голосования и процедурой подсчета голосов. Члены Миссии будут работать самостоятельно и независимо, не вмешиваясь в ход процесса голосования, соблюдая законодательство Республики Армения и уважая суверенитет государства», — заключил Евгений Козяк в комментарии для RTVI.