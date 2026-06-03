Бельгийский суд наложил арест на имущество Google Belgium на сумму €115 млн (около 9,8 млрд рублей) по заявлению российского ООО «Гугл». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник. Управляющий партнер фирмы «Кульков, Колотилов и Покрышкин» Максим Кульков в беседе с RTVI назвал арест промежуточной, а не окончательной мерой и призвал не спешить с выводами о прецеденте.

О каком иске идет речь

В основе претензий — дивиденды, которые, по версии Арбитражного суда Москвы, были выведены из российской «дочки» Google незадолго до начала процедуры банкротства. Московский суд пришел к выводу, что выплата была произведена с целью уклонения от расчетов с кредиторами. Арест наложили как обеспечительную меру — чтобы исключить возможную реструктуризацию или банкротство бельгийского подразделения до завершения разбирательства.

Бельгийский адвокат ООО «Гугл» Майкл де Бук заявил, что спор выходит за рамки обычного корпоративного конфликта. «Это не просто дело о банкротстве дочерней компании в России. Спор демонстрирует пределы моральной и юридической ответственности глобальных компаний, действующих на рынках суверенных стран, будь то Россия, Франция или Бельгия. Необходимо действовать везде, где можно найти активы «Гугл», для исполнения решения российского суда», — заявил он.

Это уже не первый подобный случай: в декабре 2025 года Парижский суд по заявлению конкурсного управляющего российской «дочки» вынес приказ об аресте 100% акций Google France. Сумма спорных дивидендов составила €112 млн. В октябре того же года аналогичное решение принял Верховный суд ЮАР. Помимо этого, ООО «Гугл» инициировало процедуры признания и исполнения российских судебных решений более чем в десяти странах. 1 июня суд первой инстанции Мадрида подтвердил свою юрисдикцию для рассмотрения соответствующего заявления конкурсного управляющего.

ООО «Гугл» подало заявление о банкротстве в июне 2022 года после того, как арест банковского счета компании сделал невозможной работу российского офиса. В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство, которое продлится до конца октября 2026 года. В феврале 2026 года тот же суд взыскал с Google Ireland Limited около 160,3 млрд руб.

Координатор международной команды юристов, партнер адвокатского бюро Art De Lex Артур Зурабян в разговоре с «Ведомостями» напомнил, что спор вокруг дивидендов — лишь часть более широких претензий к Google. В рамках банкротства ООО «Гугл» также оспаривается вывод средств из России после 2018 года по ряду сделок на общую сумму свыше 160 млрд руб. (около $2,2 млрд).

По его словам, поскольку значимых активов Google в России почти не осталось, судебные решения придется исполнять за рубежом — там, где у корпорации есть имущество.

Следующим шагом в Бельгии станет рассмотрение вопроса о признании и приведении в исполнение решения российского суда — то есть требований ООО «Гугл» по существу. Если заявление удовлетворят, взыскание может быть обращено на арестованные активы, а полученные средства направят кредиторам российской компании. Google Belgium и Google International LLC вправе обжаловать арест имущества.

«Говорить о каком-то прецеденте пока еще рано»

По мнению Кулькова, сейчас рано говорить о прецедентах. «Во-первых, это не первый случай: год с лишним назад суд ЮАР тоже арестовал активы Google в рамках банкротства. Во-вторых, как я понимаю, это арест в качестве обеспечительной меры, то есть не окончательное, а промежуточное решение. Поэтому говорить о прецеденте пока рано», — отметил он.

Кульков оценил шансы на реальное изъятие активов как крайне низкие. По его словам, ключевая проблема в том, что между Россией и Бельгией нет двустороннего соглашения о признании решений государственных судов.

«Единственный механизм — на основании принципа взаимности и взаимной вежливости. В современных условиях ни о взаимности, ни о взаимной вежливости говорить не приходится, поэтому шансы крайне низки», — сказал юрист.

Следующим ключевым этапом он назвал рассмотрение бельгийским судом так называемой экзекватуры — то есть процедуры признания и приведения в исполнение иностранного судебного решения. Именно от этого решения будет зависеть, дойдет ли дело до реального взыскания: ареста активов, их продажи с аукциона и передачи вырученных средств кредитору.