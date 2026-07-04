Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр представил в парламент проект 17-й поправки к основному закону, которая предусматривает отстранение от должности президента страны Тамаша Шуйока. Об этом глава венгерского правительства сообщил в социальных сетях.

Помимо прекращения полномочий действующего президента, предложенные Мадьяром положения также включают ограничение срока полномочий членов парламента 12 годами (тремя сроками), повышение степени независимости Конституционного суда, ограничение предельного возраста судей до 70 лет, создание Национального управления по возвращению и защите активов, отзыв права вето у Фискального совета, упразднение независимой парламентской гвардии и создание единой администрации правоохранительных органов.

В ходе выступления перед журналистами Мадьяр рассказал, что правительство обсудило комментарии, поступившие от экспертов и представителей общественности, сообщает Euronews.

Он уточнил, что в настоящий момент правительство и фракция возглавляемой им партии «Тиса» не приняли окончательного решения по поправке. Однако, по его словам, подавляющее большинство выступило за более жесткие условия, в частности за сокращение срока полномочий парламентариев до восьми лет.

В тексте законопроекта о 17-й поправке, в частности, оговаривается разработка в Венгрии новой конституции. На время этого процесса планируется внести изменения в действующий основной закон.

В соответствии с поправкой, после прекращения полномочий действующего президента парламент должен будет избрать нового главу государства в течение 30 дней. Целью такого шага названо «восстановление доверия к институту главы государства и обеспечение конституционных принципов функционирования власти».