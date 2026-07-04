Правительство Украины утвердило новые процедуры приема иностранных добровольцев в Вооруженные силы. Об этом написала в своем телеграм-канале премьер-министр страны Юлия Свириденко.

В соответствии с новыми положениями, сопровождение кандидатов будут осуществлять компании, включенные в специальный перечень Центром рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства. В частности, они будут предоставлять в центр заявление и пакет необходимых документов.

Свириденко обратила внимание, что в список могут быть включены только компании, соответствующие установленным требованиям и внесшие 5 млн гривен (около 8,6 млн рублей) в качестве «страховки» на случай нарушения условий договора.

После проверки, в ходе которой контролирующие структуры будут обращать внимание на наличие санкционных ограничений или связей с Россией, и внесения в реестр, компании получат право приглашать кандидатов, собирать и оформлять необходимые документы, а также страховать иностранцев и лиц без гражданства.

Украинский премьер отметила, что оплата соответствующих услуг составляет 300 тыс. гривен (около 500 тыс. рублей) за человека. Во избежание «злоупотреблений», сумма будет выплачиваться поэтапно.

Она добавила, что ответственность за законность процедур и подлинность предоставляемых документов будут нести сами компании. Они также будут обязаны за свой счет обеспечить возвращение кандидатов в их страны в случае если те не пройдут комиссию или откажутся от заключения контракта.

Свириденко назвала новый механизм «четким и прозрачным» и напомнила, что перед властями страны стоит задача масштабировать опыт привлечения иностранных добровольцев до уровня, когда от 30% до 50% позиций пехотинцев и штурмовиков будут закрываться за счет граждан других государств.

Новые процедуры приема иностранцев и лиц без гражданства на службу в украинскую армию были утверждены в рамках реформы армии, подробности о которой в середине июня рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Среди прочего, украинский лидер заявил о поручении «существенно расширить возможности для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию» и обозначил, что желаемый показатель в ВСУ более 50% иностранцев на должностях штурмовиков и пехотинцев.

По данным украинских СМИ, с начала конфликта между Россией и Украиной в ряды ВСУ вступило более 10 тыс. иностранцев более чем из 70 стран.