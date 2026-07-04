Российские дроны нанесли удар по газодобывающему объекту украинской государственной компании «Нафтогаз» в Полтавской области. Об этом сообщил в соцсетях председатель правления организации Сергей Корецкий.

По его словам, в результате утренней атаки на место возник пожар, работу предприятия было решено остановить. Корецкий отметил, что в настоящий момент оценить масштаб нанесенного ущерба невозможно.

Председатель правления «Нафтогаза» добавил, что сотрудники предприняли на объекте все необходимые меры безопасности и в момент удара находились в укрытии. Он также назвал целью удара создание помех в добыче газа и срыв подготовки к зиме на Украине.

Ранее глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич также сообщил об ударе БПЛА по одному из промышленных предприятий. Он отметил, что по предварительным данным в результате атаки никто не пострадал.

Утром 4 июля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в ходе ночного налета украинских дронов на город и Ленинградскую область был нанесен удар по нефтяному терминалу в Кировском районе.