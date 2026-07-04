Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись налету украинских беспилотников в ночь на 4 июля. RTVI рассказывает, что известно об атаке на этот момент.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал объявление об опасности БПЛА в воздушном пространстве в 4:02 мск. Вскоре после этого пресс-служба Росавиации сообщила, что аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию «с соответствующими органами» из-за временных ограничений на полеты.

Тогда же Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объявила об угрозе атаки беспилотников и рекомендовала жителям города покинуть открытые пространства, укрыться в помещениях с несущими стенами, отойти от окон и не поднимать неизвестные предметы на улицах, пишет «Фонтанка».

Очевидцы рассказали, что грохот был слышен в Кировском, Красносельском, Курортном и Московском районах, в районе Горного университета на Васильевском острове, на проспекте Маршала Жукова, улице Десантников, в Кронштадте, Петергофе, Сестрорецке и Зеленогорске. Отмечается, что часть петербуржцев не получила на телефоны сообщений о воздушной опасности или предупреждений с рекомендациями по безопасности.

В 8:44 мск Министерство обороны России подтвердило налет беспилотников на Ленобласть и еще 18 регионов с 20:00 мск до 7:00 мск. В оборонном ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских дронов самолетного типа.

В 9:06 мск Росавиация сообщила о снятии ограничений на посадку и вылет самолетов из Пулково.

В 9:37 мск Александр Дрозденко объявил отбой воздушной опасности на территории Ленобласти и написал о 72 сбитых беспилотниках. Он отметил, что дежурные службы не получали данных о пострадавших и разрушениях.

Позднее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об отражении атаки дронов на город и написал, что удару подвергся нефтяной терминал в Кировском районе.

«Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Силами ПВО сбито 72 БПЛА, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 июля Киев подвергся одному из самых массированных ударов со стороны России с начала 2022 года. Комбинированная атака включала в себя удары высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.