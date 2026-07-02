В ночь на 2 июля Киев подвергся массированной комбинированной атаке со стороны России — по данным украинской стороны, это один из самых мощных ударов по столице с начала конфликта в 2022 году. По городу и Киевской области нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками; повреждения зафиксированы во всех районах города.

Как заявили в Минобороны России, удар нанесен в ответ на атаки украинской стороны на гражданскую инфраструктуру России. По утверждению ведомства, поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Среди объектов, которые, по данным Минобороны РФ, были поражены в Киеве:

предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», которое, как утверждает российское ведомство, выпускает системы управления для ракет «Фламинго», «Файер Пойнт» и «Нептун-МД»;

сборочное предприятие «Атлон Авиа», связанное, по данным Минобороны РФ, с производством беспилотников Ан-196 «Лютый» и «Магура УА»;

сборочное предприятие ГП «Антонов»;

ракетный завод, включающий АО «Киевский радиозавод» и ООО «Тримен-Украина»;

промышленное предприятие «Киев-25» («ПВ Групп Украина»);

транспортно-логистический центр «МЛП-Чайка»;

склад горюче-смазочных материалов «Киев-3» (ООО «Грандтерминал»);

газораспределительные станции в Киеве и Киевской области.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале назвал произошедшее самой массированной атакой с начала конфликта. По его словам, по столице били баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками, повреждения есть во всех районах города.

По данным патрульной полиции Киева, из-за последствий удара движение транспорта в нескольких районах столицы было временно перекрыто, а общественный транспорт в четверг курсирует с изменениями. Как сообщает издание «Украинская правда», по состоянию на 9 утра 2 июля известно о 13 погибших и еще 56 пострадавших. В Оболонском районе Киева, по сообщениям СМИ, уничтожен очередной логистический центр компании «Новая почта».

Часть Киева, Харьковской и Запорожской областей осталась без света. Наиболее сложная ситуация — в Сумской области, свидетельствуют данные Минэнерго Украины.

Глава Евродипломатии Кая Каллас написала в соцсети X, что предложит расширить санкции против компаний, поддерживающих российскую военную промышленность. По ее словам, остановить удары по Киеву можно только постоянной военной поддержкой Украины и усилением давления на Москву. Каллас также напомнила, что на этой неделе ЕС начал выплаты в рамках кредита на 90 млрд евро для украинской обороны.

Также, по данным издания «Европейская правда», министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после обстрела призвал партнеров не медлить с решениями о предоставлении Украине средств противовоздушной обороны.