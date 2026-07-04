Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник обнародовал новые данные о потерях среди гражданского населения России в результате ударов ВСУ. По его словам, только за апрель—июнь 2026 года погибли 422 мирных жителя, а с февраля 2022 года число погибших и пострадавших среди россиян достигло почти 8,5 тыс. человек.

Согласно приведенным данным, за весь период конфликта с февраля 2022 года жертвами атак ВСУ стали около 8,5 тыс. россиян, еще 22,5 тыс. получили ранения. Эти цифры, как следует из доклада, используются для оценки масштаба ущерба гражданскому населению на российской территории.

Отдельный блок доклада посвящен потерям среди детей. Мирошник указал, что именно эта категория остается одной из самых уязвимых, а число пострадавших несовершеннолетних за отчетный квартал остается особенно высоким: за последние три месяца на территории РФ пострадали 204 ребенка, 21 — погиб.

Дипломат также привел данные о передаче тел погибших военных. По его словам, за год Россия передала Киеву 20 354 тела украинских солдат, тогда как Украина вернула 627 тел российских военных.

Мирошник этот дисбаланс трактует как отражение реального соотношения безвозвратных потерь на фронте. В докладе эта тема подается как один из аргументов в пользу того, что украинская сторона несет существенно более высокие потери.