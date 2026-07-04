Кандидат от консерваторов Кейко Фухимори одержала победу на президентских выборах в Перу с минимальным отрывом. Об этом сообщает CNN.

После подсчета голосов избирателей, на который ушло несколько недель, избирательная комиссия подтвердила лидерство старшей дочери бывшего президента Перу Альберто Фухимори во втором туре голосования.

Отмечается, что прошедшие выборы стали для 51-летней Фухимори четвертой попыткой занять президентское кресло после кампаний 2011, 2016 и 2021 годов.

В публикации, сделанной после оглашения официальных результатов голосования в социальной сети X, Фухимори выразила благодарность избирателям и пообещала, что страна откроет «новую главу» под ее руководством. Она также пообещала отнестись к вопросу транзита «с ответственностью, смирением и глубоким чувством долга».

Сообщается, что партия Фухимори «Народная сила» обошла кандидата левой партии «Вместе за Перу» Роберто Санчеса с отрывом в 49 641 голос, в то время как общее число проголосовавших составило около 18 млн человек.

Фухимори примет присягу 28 июля, срок ее правления составит 5 лет. Позиции первого и второго вице-президентов займут Луис Фернандо Галаррета и Мигель Анхель Торрес Моралес.

Отмечается, что в этом году избирательная кампания в Перу прошла на фоне глубокой поляризации общества. Обострившиеся противоречия внутри страны связывают, в частности, с периодом правления отца Фухимори, который позднее был осужден по обвинениям в коррупции, растрате и нарушениях прав человека.

Комментируя итоги выборов, Роберто Санчес заявил о нарушениях во время голосования за рубежом и пообещал подать апелляцию в Межамериканскую комиссию по правам человека. Члены избирательной комиссии, в свою очередь, сообщили, что не выявили подобных инцидентов и отклонили апелляцию партии Санчеса.