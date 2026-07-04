В культуре должно быть больше позитивного и больше веры, заявила в беседе с RTVI депутат Госдумы, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко в кулуарах съезда партии «Справедливая Россия».

«Культура — это отражение нашей жизни и транслятор наших культурных кодов, она во многом формирует образ будущего. Поэтому для нас задача состоит в том, чтобы культура была позитивной, чтобы люди верили, что завтра будет лучше, чем вчера, чтобы сохранить материальную основу культуры», — сказала Драпеко.

При этом она обратила внимание на то, что «сегодня очень многие учреждения культуры находятся в трудном финансовом положении, материальная база устарела, надо менять аппаратуру и надо давать людям возможность работать».

«Ну и, конечно, вопрос кадровый — самый главный. В самые трудные времена наши работники культуры несли доброе, светлое, вечное людям и делали их жизнь легче. Поэтому мы вспоминаем и Великую Отечественную войну, когда работали наши театры и балетные коллективы, и даже театры кукол работали, были бригады на фронте. Вот так же и сегодня мы формируем бригады, которые ездят за ленточку к нашим бойцам», — рассказала собеседница RTVI.

В целом, по ее убеждению, в сфере культуры «должно быть больше позитивного, должно быть больше веры».

«Нам все время объясняли, что страна — плохая, люди не те, история у нас не такая, а мы абсолютно уверены, что страна — великая, что люди у нас замечательные и будущее у нас тоже светлое», — заявила Драпеко.