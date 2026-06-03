Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в недавнем телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху назвал его «на хрен спятившим» («******* crazy»), но при этом заявил, что они хорошо сработались. Об этом он рассказал в интервью New York Post.

«Я бы не сказал, что был в ярости. Я был слегка раздражен его постоянными ударами по Ливану. В какой-то момент я сказал, что, может быть, пора это прекратить. Но у нас очень хорошие отношения. Мы хорошо работали вместе», — сказал Трамп.

Он добавил, что ему «очень нравится Биби» и что они оба — лидеры военного времени.

Биби — прозвище Нетаньяху, которым он пользовался в годы учебы в США, чтобы американцам было легче произносить его имя.

На замечание о том, что некоторые считают, будто Нетаньяху «обманом втянул» США в войну с Ираном, Трамп ответил, что эти люди — «враги», уточнив, что речь идет о «демократах».

«Я слышал на днях, что меня “втянули обманом”. Вообще-то я был тем, кто это начал, потому что <…> мы не можем позволить им [властям Ирана] обладать ядерным оружием», — возразил американский лидер.

По словам Трампа, это напрямую касается Израиля, поскольку еврейское государство стало бы первой мишенью для потенциального ядерного удара.

«Скажу так: если бы не я, то сейчас не было бы никакого Израиля», — заявил Трамп.

Он признал, что опасается: «побочный конфликт» может сорвать более масштабный мирный процесс на Ближнем Востоке. Вместе с тем глава Белого дома заверил, что по-прежнему настроен оптимистично и надеется на сделку «довольно быстро».

Разговор Трампа с Нетаньяху состоялся в понедельник, 1 июня. В тот же день иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран приостанавливает обмен сообщениями с США через посредников в знак протеста против действий Израиля в Ливане. Позднее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США в резкой форме отчитывал израильского премьера и нецензурно выражался.

В частности, по словам собеседников портала, Трамп возмущенно спросил: «What the **** are you doing?» (Что, черт возьми, ты делаешь?). По их данным, он еще раз выругался, напомнив Нетаньяху о своей поддержке во время суда по делу о коррупции.