В Калифорнии задержали вооруженного мужчину, который, предположительно, изучал систему безопасности перед запланированным сбором средств в пользу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил департамент шерифа округа Лос-Анджелес, пишет Politico.

38-летний Жанин Джон Таэле был задержан в воскресенье днем на территории гольф-клуба Trump National Golf Club в Ранчо-Палос-Вердес. По данным следствия, агенты федеральных служб в штатском заметили, как мужчина фотографировал и снимал на видео территорию клуба, а также наблюдал за подготовкой мероприятий по обеспечению безопасности.

При задержании в его кармане обнаружили магазин на 16 патронов. Во время последующего обыска автомобиля следователи нашли заряженный пистолет и еще один снаряженный магазин.

В понедельник сотрудники департамента шерифа и ФБР провели обыск в доме Таэле в городе Дауни на юге Калифорнии. Там были обнаружены дополнительные единицы огнестрельного оружия, боеприпасы, бронежилет, несколько записных книжек с «вызывающими обеспокоенность заявлениями», а также два устройства для передачи радиосигналов.

Дело передали в прокуратуру округа Лос-Анджелес. При этом в департаменте шерифа заявили, что «следователи не обнаружили признаков сохраняющейся угрозы для населения».

На ужине в гольф-клубе Трамп планировал рассказать жителям Калифорнии о своих достижениях.

«Трамп проведет четкую границу между своей прагматичной повесткой и радикальной политикой демократов, таких как Гэвин Ньюсом, которые продолжают повышать налоги, допускать масштабные злоупотребления в финансируемых налогоплательщиками программах и защищать нелегальных иммигрантов — торговцев наркотиками, насильников и убийц», — заявила представитель Белого дома Оливия Уэйлс.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, в свою очередь, раскритиковал визит Трампа. Его представитель Тара Галлегос заявила, что президент «приезжает в Лос-Анджелес собирать деньги, пока пострадавшие от лесных пожаров ждут обещанной федеральной помощи на восстановление, которую он должен был предоставить еще 18 месяцев назад».

«Калифорнийцы заслуживают президента, который сосредоточен на помощи семьям в восстановлении, а не на сборе денег для себя в собственном гольф-клубе», — добавила Галлегос.

Позже Ньюсом заявил, что надеется: визит Трампа поможет обеспечить «давно назревшее федеральное финансирование» для семей, которые восстанавливают свои дома после лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

В июле 2024 года на Трампа было совершено покушение на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. В результате стрельбы Трамп получил ранение уха. Один участник митинга погиб, два человека пострадали. Нападавшего застрелили сотрудники Секретной службы.

В сентябре того же года охрана Трампа обнаружила вооруженного мужчину в кустах возле президентского гольф-клуба во Флориде. Подозреваемый сбежал, но позднее был задержан. Суд приговорил его к пожизненному заключению.