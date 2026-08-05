Киев и Киевская область подверглись массированной атаке. Минобороны России заявило, что ночью российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности. По утверждению ведомства, целями стали транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области.

В российском военном ведомстве сообщили, что в Киеве были поражены несколько логистических объектов, которые, как утверждается, использовались для хранения и распределения комплектующих для беспилотников, а также товаров двойного назначения.

В частности, Минобороны РФ назвало логистический центр «МЛП-Чайка», инновационный терминал и логистический центр «Новая почта», транспортно-логистический центр «Транс-логистик» и складской комплекс «Эпицентр».

В Киевской области, по данным Минобороны, под удар попали логистический центр «Терминал Бровары», транспортно-логистический центр «Рабен Украина» и сортировочный комплекс «Новой почты» в Броварах. В ведомстве утверждают, что эти объекты использовались для хранения и распределения беспилотников, комплектующих к ним и другой продукции военного назначения.

Кроме того, Минобороны России заявило о поражении трех сухогрузов южнее Одессы. По утверждению ведомства, суда доставляли вооружение и военное имущество для ВСУ.

Украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о масштабных пожарах и разрушениях в Киевской области. Спасатели работают на семи объектах: четырех в Броварском районе, двух в Бучанском и одном в Фастовском.

В Броварском районе после атаки загорелись складские здания в Броварах, поселке Большая Дымерка, селах Квитневое и Перемога. В Фастовском районе пожар возник на территории одного из предприятий, где загорелись транспортные средства. В Бучанском районе продолжается ликвидация возгорания на складе в селе Чайки. В Софиевской Борщаговке пожар на территории логистического предприятия был ликвидирован.

Ранее украинские мониторинговые Telegram-каналы сообщали, что по Киеву и области могли быть выпущены около 20 баллистических ракет и девять гиперзвуковых ракет «Циркон». Эти данные официально не подтверждены.

Отдельно об ударе по одному из объектов сообщил производитель товаров для дома «Биосфера». По данным компании, в Днепре в результате атаки беспилотника был уничтожен ее склад.

По последним данным украинских властей, в результате атаки погибли 15 человек, еще 57 получили ранения.