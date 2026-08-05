В 2025 году Северную Корею посетило около 3 тыс. российских туристов. Это направление остается очень ограниченным на рынке, рассказал RTVI вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Северная Корея остается очень ограниченным предложением на рынке. В прошлом году страну посетили около 3 тыс. россиян, и качественного скачка пока ждать не стоит. У нас слабо развита логистика с этим направлением, нет постоянного возвратного спроса и сам продукт ограничен одной небольшой территорией», — отметил Артур Мурадян.

По словам вице-президента АТОР, северокорейское направление необходимо развивать в экскурсионном ключе, а также добавлять прямые рейсы.

«Сейчас КНДР все еще сложно конкурировать с другими азиатскими направлениями как по цене, так и по качеству», — заключил он.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в разговоре с RTVI отметил, что россияне не будут массово ездить в Северную Корею до тех пор, пока не будут решены две ключевые проблемы — логистика и визовый режим.