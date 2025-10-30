Советские самолеты, сопровождение 24/7, отсутствие связи с внешним миром и море пива — это лишь немногое, с чем столкнутся россияне, решившие посетить самую закрытую страну на планете. Корреспондент RTVI поговорила с российскими туристами, которые побывали в отпуске в Северной Корее, а также с представителем одной из компаний, оправляющей в КНДР туристические группы. На основе их рассказов редакция собрала главное, к чему стоит быть морально и физически готовыми путешественникам.

Виза с гарантиями и религией

Если вы собрались поехать за границу, в первую очередь, стоит подумать о том, нужна ли в ту или иную страну виза. В большинстве случаев ответ «да», и КНДР здесь не исключение.

«Турфирма прислала мне анкету, там было буквально несколько вопросов. Это, наверное, была самая легкая анкета на визу, которую я когда-либо заполняла: кто я, что я, чем я занимаюсь. Собственно говоря, и все. Виза была дана ровно на дни поездки», — рассказала RTVI Екатерина, фотограф из Иркутска, которая летала в Северную Корею в апреле 2025 года.

По ее словам, визу можно было оформить прямо за несколько дней до поездки во Владивостоке, откуда и летают самолеты в Пхеньян. Но Екатерине было удобнее отправить свой паспорт заранее — за три недели до тура.

Как раз вторым вариантом и воспользовалась другая путешественница. По словам тревел-блогера и организатора авторских туров Таты, они с подругой прилетели во Владивосток из Китая, где находились, когда решили поехать в КНДР, пошли в агентство, заключили договор и заполнили анкету.

«В анкете были очень простые вопросы: имя, фамилия, номер паспорта, где работаете. Важно, чтобы это были не журналисты, потому что для журналистов нужно отдельное разрешение. Мы оставили паспорт, и в день вылета в аэропорту, прямо перед стойкой регистрации, нам отдали паспорт с вклеенной визой», — вспоминает Тата о своей поездке в мае 2024-го.

При этом северокорейскую визу вклеили на том же развороте, где была и K-ETA — разрешение на въезд в Южную Корею.

«Мне кажется, здесь у меня была печать Южной Кореи, а они просто на нее наклеили [свою визу]», — рассматривает девушка свой загранпаспорт.

Дарья, ветеринар из Санкт-Петербурга, в беседе с корреспондентом RTVI добавила, что сама виза стоила около $50, но в Москве можно было сделать дешевле. Как и другим, ей отдали паспорт с визой только в аэропорту в день отлета. Также она вспомнила, что в анкете были вопросы о психических отклонениях и религии.

Корреспондент RTVI решила узнать о требованиях к поездке и у «Восток Интур» — компании, услугами которой воспользовались все три путешественницы. Итак, для северокорейской визы необходимы:

Загранпаспорт;

Анкета, инструкцию по заполнению присылает турфирма;

Цветная фотография 3х4 на белом фоне;

Справка с места работы/выписка из трудовой книжки о последнем месте работы.

«Направляете нам сканы документов, мы вас согласовываем на визу, заключаем с вами договор, вы вносите оплату рублевой части. Далее нужно будет предоставить оригиналы документов не позднее чем за 14 дней до начала тура в офис либо в Москву, либо во Владивосток», — добавили в турфирме.

Если вы журналист, но хотите отправиться в КНДР в туристических целях, необходимо также предоставить две гарантии: одна — личная, а вторая — от СМИ, что вы едете в Северную Корею не работать, а отдыхать.

«Материалы, которые вы будете снимать в стране, вы не будете использовать для критики политической власти, их лидеров, публиковать где-то на телевидении. Вот такого формата гарантии», — уточнили в «Восток Интур».

Советские самолеты и газеты с Кимом

После февраля 2022 года для России настали непростые времена в сфере авиаперевозок — официальные поставки деталей для западных Boeing и Airbus прекратились, а российским авиакомпаниям закрыли небо над западными странами. Но в Азию российские самолеты все еще могут летать напрямую. Можно было бы подумать, что и КНДР входит в этот список, но нет. В Северную Корею может летать только государственная авиакомпания Air Koryo. И авиапарк у нее достаточно занимательный.

«У нас был самолет 1976 года. Мы были в шоке. Если честно, я не знала, что будет такой самолет. Там сиденья складываются вперед, железные столики. И еще удивило, что в бизнес-классе можно было курить. То есть это был курящий борт. Снимать на борту не разрешали, но, естественно, все всё снимали», — вспоминает тревел-блогер Тата.

А вот ветеринару Дарье достался Ту-154. На борту туристам также запретили снимать. Она вспоминает, что внутри самолета раздавались «громкие звуки», когда лайнер попал в зону турбулентности.

Фотографу Екатерине выпал Ил-76. С ней в группе был пилот «Аэрофлота», который рассказал, что многие мечтают на нем полетать, но такой возможности практически нет в России.

«Когда я собиралась в путешествие, в КНДР летали Ту-154 и Ил-76, мне выпал Ил-76. Верхние багажные полки открытые, кладешь туда сумки, и не дай бог они на тебя свалятся. На обратном пути, когда мы летели, нас тряхануло, была сильная турбулентность, первая дверь запасного выхода просто выпала на пассажиров. Там была еще вторая, конечно, но первая выпала, и ее просто взяли и приставили обратно», — поделилась девушка с RTVI.

В «Восток Интур» рассказали, что сейчас в Пхеньян, как правило, летают Ан-148 или Ту-204. При этом отправиться в КНДР можно только из Владивостока, так как советские самолеты, которые есть в распоряжении Северной Кореи, «просто не долетят из Москвы». Прямых перелетов из российской столицы нет, такой рейс был только один и то — для чиновников, а не для туристов.

Все путешественники, с которыми удалось поговорить RTVI, рассказывают одно и то же — несмотря на короткий перелет, на борту кормят. Но достаточно необычно: подают бургеры и очень много сладостей, а в качестве напитка в основном предлагают газировку. Также туристам раздают газеты, которые нельзя даже складывать, ведь на страницах есть изображения лидера КНДР.

Кстати, по прилете нужно быть готовым к тому, что придется заполнять декларацию на всю технику, которая будет с собой. Впрочем, на месте особых проблем у туристов в итоге не возникает. Максимум представители КНДР могут поинтересоваться, какие именно у вас с собой камеры, а также для чего нужен тот или иной объектив.

Также не стоит брать с собой некоторые книги, например антиутопию Джорджа Оруэлла «1984». Ее, скорее всего, заберут в аэропорту.

Без сопровождения — никуда

Главное, к чему нужно морально быть готовым, когда прилетаешь в Северную Корею, — с вами постоянно будут сопровождающие.

«Мы все время были в сопровождении. С нами были водитель, два гида. Когда мы выходили из автобуса, один гид все время выходил первым, а другой — последним. И они держались так, чтобы мы постоянно были более-менее в их поле зрения. Еще с нами был англоговорящий гид, мы его называли «смотрящий». В какой-то момент мы поняли, что русский он тоже знает, просто шифруется. И был еще один человек — оператор, который все снимал. Они всегда были с нами», — вспоминает фотограф Екатерина.

Собеседница RTVI рассказала, что вместе с ними была другая группа, которая провоцировала своих гидов. К примеру, некоторые туристы пытались сбежать от своих сопровождающих.

«А мы больше переживали за гидов, потому что не знаем уровень наказания, который понесут гиды после таких поступков», — добавила Екатерина.

Такую же историю рассказала и тревел-блогер Тата. По ее словам, с ними в поездке был один сопровождающий от турфирмы, а от Северной Кореи — два русскоговорящих гида, оператор с камерой и «какой-то мужчина».

«Он был в пиджаке, с чемоданчиком и не говорил вообще ни с кем. Мы даже не понимали, кто он. Потом нам сказали, что он менеджер северокорейской турфирмы, то есть принимающей стороны. Он ни с кем не разговаривал, но на пятый день тура выяснилось, что он говорит по-русски», — добавила Тата.

Что касается человека с камерой, то он снимает группу туристов на протяжении всего отдыха в Северной Корее. Впоследствии можно купить диск и посмотреть, что получилось.

Свободно погулять по городу, изучить окрестности не получится — вы всегда должны быть в сопровождении гидов. Да и возможности выйти из отеля особо не будет, так как экскурсионные программы начинаются в 8:00-9:00 и заканчиваются в районе 20:00-21:00. К тому же Yanggakdo International Hotel, куда в основном и селят туристов, находится на острове.

«В свободное время, если остаются силы, в гостинице вы можете сходить в караоке, в боулинг, в бильярд, поплавать в бассейне. Подняться в ресторан на 47 этаже с панорамным видом на 360 градусов. Там открываются красивые виды на Пхеньян», — предложили в «Восток Интур».

Без вон и с северокорейским интернетом

Отправляясь в Северную Корею, стоит подумать и о том, чем в стране платить. Российские карточки — да и иностранные тоже, — в КНДР не работают, так что нужно запастись наличкой.

«Расплачиваться можно долларами, евро и юанями. Иногда было такое, что ты даешь доллары, а сдачу отдают в юанях. Местную валюту мы нигде не могли приобрести. В отеле и в ларьках продавались какие-то сувенирные монеты, но позже ребята выяснили, что это не те самые монеты, которыми на самом деле расплачиваются местные», — предупредила фотограф Екатерина.

Тревел-блогер Тата добавила, что лучше всего запастись мелкими купюрами, так как цены в Северной Корее низкие, а со $100 сдачу вряд ли кто-то даст.

В «Восток Интур» посоветовали, в первую очередь, рассчитывать на доллары и юани, поскольку если платить в евро, то курс будет невыгодным.

«Есть местная валюта — вона, но их туристам не дают к вывозу, они запрещены к вывозу из страны», — добавили в турфирме.

Ветеринар Дарья рассказала, что можно расплачиваться и рублями. По ее словам, иногда платить рублями выходило даже на 50% выгоднее, чем в долларах.

При этом в турагентстве подчеркнули, что иногда рублями можно расплатиться в аэропорту. А вот что-то купить по пути в городе за российскую валюту не получится — рубли просто не примут. Зато их могут принимать в гостинце, к примеру, при оплате пива или интернета. Как ни удивительно, он в Северной Корее есть — но с нюансами.

Как известно, ситуация с доступом к внешнему миру в КНДР не самая простая. Туристы не могут просто прилететь и купить местную SIM-карту, единственная возможность выйти в интернет — подключиться к WI-FI в отеле. 10 минут трафика стоят $1,7. Путешественники, побывавшие в КНДР, отметили, что связь с родственниками таким образом поддерживать можно, а вот посмотреть какое-то видео в сети — уже сложнее. К тому же подключиться иногда удается далеко не с первого раза.

Вместе с тем у местных жителей есть свой закрытый аналог интернета.

«У них есть свой интернет, он по-другому называется, у них есть смартфоны, свои маркетплейсы, нам это показывали наши гиды, они могут покупать товары через приложения. Но я сужу только по столице, только по тому, что мы видели», — рассказала Екатерина.

Отели и прослушка

Итак, в Пхеньяне, как правило, есть всего два отеля, где могут поселить российских туристов. Об одном, что на острове, уже упоминалось, а второй — знаменитая гостиница «Корё».

«Заселение в гостинице решается корейской стороной, как у них там партия распорядится, туда и заселят», — отмечают в «Восток Интур». Иными словами, туристы сами не могут выбрать, где будут жить.

Однако чаще всего размещают именно в «островном» отеле. Тревел-блогер Тата рассказала RTVI, что их туристическая группа была одной из первых, кто полетел в КНДР после того, как сняли ковидные ограничения. И для 18 человек открыли весь отель, где целых 47 этажей. Все это было в их полном распоряжении.

«Было много групп, не факт, что все они от «Восток Интур», но кроме нас (российских туристов. — Прим. RTVI) в этом отеле никого больше не было. Людей из других стран мы там не видели», — отмечает фотограф Екатерина.

А вот ветеринар Дарья, которая отправилась в путешествие в июле, выбрала пляжный отдых на открывшемся курорте Вонсан-Кальма. Она вспоминает, что, вероятно, из-за визита главы МИД России Сергея Лаврова у северокорейской стороны начались несостыковки. Однако туристическая группа все же смогла добраться из Пхеньяна до Вонсана. Изначально планировался перелет, но в итоге российские туристы отправились туда на поезде.

«Мы были первыми туристами на этом курорте. Всех будут возить на самолете, а у нас там была несостыковка, видимо, из-за того, что Лавров прилетал. И нас повезли на поезде, который оплатило правительство, как нам сказали. Приехал огромный поезд, было очень много обслуживающего персонала. Это прямо новый классный поезд, он не уступает тем, что ходят между Санкт-Петербургом и Москвой», — вспоминает Дарья.

Но на курорте отель туристам поменяли, так как в том, что был заявлен в программе, как им объяснили, остановился министр. Российских же туристов поселили в «отель попроще, но тоже очень хороший».

«Они все время пытались нас удивлять. На этом курорте мы первые сутки были вообще одни, при этом работали все рестораны, работали все магазины», — рассказала Дарья.

По ее словам, в отеле было очень много обслуживающего персонала, но некоторые еще не до конца умели обслуживать. К примеру, чтобы что-то купить, сначала нужно положить деньги на браслет (работает как электронная карта), которым впоследствии и надо расплачиваться. Однако в некоторых местах в отеле персонал не умел пользоваться терминалом.

Дарья вспомнила, что в какой-то момент на курорт приехало очень много северокорейцев, чтобы отдохнуть, и тогда береговую линию, да и сам отель, разделили на две части: для внутреннего и внешнего туризма. Первое время старались сделать так, чтобы отдыхающие не смешивались. Однако спустя два дня все смешалось за исключением пляжа.

Конечно же, всплывает и тема прослушки. Различные слухи, а также южнокорейские фильмы и сериалы сделали свое дело, поэтому многие туристы, желающие приехать в КНДР, невольно размышляют, будут ли за ними следить в номерах.

«Были тумбочки, от которых идет куча проводов в стену. В другой группе был один человек, который сказал, что нашел в номере инфракрасную камеру. Я, если честно, ничего такого не находила, но провода были, да. Ну есть прослушка, значит, есть. Мы достаточно много всего обсуждали в номере, но никто к нам не приходил и ничего не спрашивал. Единственное, в эту тумбочку встроен мастер-выключатель света. То есть некоторые провода там в любом случае обоснованны», — рассказала RTVI фотограф Екатерина.

По словам тревел-блогера Таты, у них тоже были эти тумбы, а сами туристы старались разговаривать аккуратно — «на всякий случай». Но доказательств, что там действительно была спрятана прослушка, у них нет.

Фиксированная программа и море пива

Если вы собрались в Северную Корею, то должны быть готовы к тому, что программа тура — фиксированная. То есть сами туристы не могут вносить в нее изменения. Но из-за непредвиденных обстоятельств ее могут корректировать сами представители КНДР.

«К примеру, у нас не было цирка, который был заявлен, вместо него наша группа попала на филармонию. У нас отменилась конюшня, у нас не было Дома Книги. Это было связано с тем, что приехало много групп плюс большие государственные праздники, северокорейские ребята немножко не справлялись», — поделилась фотограф Екатерина.

Однако, по ее словам, их группе повезло больше всех. Изначально Екатерина решила поехать в Северную Корею, поскольку даты тура совпадали с ее днем рождения и с государственным праздником — Днем Солнца. В этот день они остались в Пхеньяне и даже побывали у статуй вождей, где местные жители возлагали цветы прошлым лидерам КНДР — Ким Чен Иру и Ким Ир Сену. Так что им удалось посмотреть, как северокорейцы отмечают госпраздники.

А вот другим группам, которые были в Северной Корее одновременно с ними, повезло меньше — кого-то в этот день увезли смотреть теплицы, а кто-то отправился в гробницу Тангуна, который считается основателем первого корейского государства.

Впрочем, если очень попросить, то представители КНДР могут пойти на уступки. К примеру, ветеринар Дарья хотела купить форму олимпийской сборной Северной Кореи. До тура ей сказали, что это можно сделать в самом аэропорту.

«В аэропорту нас остановили от покупки наши гиды, за что им спасибо. Они сказали, что это дешевые китайские костюмы с флагами. И пообещали, что потом отвезут нас в нормальный сувенирный магазин, где продается настоящая олимпийская форма. В итоге мы стали очень сильно просить, поэтому они договорились, чтобы нас после экскурсии завезли в этот сувенирный, где мы и купили форму», — поделилась она с корреспондентом RTVI.

Во время экскурсий туристические группы постоянно останавливаются на обед, но это обычная практика во многих странах. КНДР в этом плане не исключение, если не считать нескольких деталей.

«Нам постоянно организовывали обеды в каких-то банкетных залах, прямо свадебных банкетных залах. Еды было достаточно. Плюс, например, у нас в группе было разделение на вегетарианцев и тех, кто ест мясо. Они специально там делали стол для тех, кто не ест мясо», — отметила тревел-блогер Тата.

Все туристы, с которыми удалось поговорить корреспонденту RTVI, говорили одно и то же — по умолчанию везде всегда наливали пиво. Фотограф Екатерина призналась, что северокорейское пиво было одним из самых вкусных, которые она пробовала.

Конечно, можно было попросить у принимающей стороны что-то другое, к примеру, соджу, но по умолчанию всегда приносили пиво. Впрочем, помимо этих двух корейских напитков в барах можно было найти и другой алкоголь, причем фактически со всего света.