Погода в столичном регионе скоро вернется к климатической норме, и дышать станет легче. Об этом рассказала 360.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в пятницу, 22 мая, Москву пересечет один из холодных атмосферных фронтов. Он станет причиной кратковременных ливней, гроз и снижения температуры. Однако это нельзя будет назвать существенным похолоданием, добавила синоптик.

В субботу, 23 мая, ночная температура останется в пределах 13-18 градусов, а днем прогнозируется до +25, рассказала Позднякова.

В воскресенье, 24 мая, воздух прогреется примерно до такого же уровня, но осадков уже не ожидается. Погода будет комфортной, хотя температурный фон превысит климатическую норму на три-четыре градуса. В середине следующей недели он вернется к норме, отметила метеоролог.

Благодаря таким погодным изменениям «большинство людей вздохнут» свободнее после духоты, добавила Позднякова. По ее словам, с точки зрения здоровья спад жары «пойдет только на пользу».