Публикации в СМИ о том, что российские военные якобы тайно обучались в Китае, после чего некоторые из них впоследствии участвовали в СВО, являются «полным бредом», заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Полный бред. Нам нечему учиться у китайских товарищей, они сами очень хотят у нас поучиться», — сказал депутат.

19 мая агентство Reuters сообщило со ссылкой на данные европейских разведок, что в конце 2025 года китайские вооруженные силы якобы тайно обучили около 200 российских военнослужащих в Китае. В статье утверждается, что обучение проходило в рамках подписанного в июле 2025 года непубличного соглашения между РФ и КНР. В нем среди прочего говорится, что сотни китайских военнослужащих пройдут подготовку на военных объектах в России, сказано в материале.

Как пишет Reuters, тайные тренировочные занятия в Китае в основном были посвящены использованию беспилотников. Визиты китайских войск в РФ для прохождения обучения происходят как минимум с 2024 года, тогда как обучение российских военных в Китае — это новое явление, заявили представители двух разведывательных агентств.

Хотя Россия обладает обширным боевым опытом на Украине, развитая китайская индустрия беспилотников предлагает технологические ноу-хау и передовые методы обучения, такие как авиационные тренажеры, указали источники Reuters.

Публикация о якобы тайном обучении российских военных в КНР появилась на фоне визита президента РФ Владимира Путина в Китай.