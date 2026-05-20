Продленный президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве является союзническим и не включает в себя жестких взаимных обязательств в оборонной сфере. Об этом рассказал «Абзацу» младший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Леонид Ковачич.

По словам китаиста, этот договор представляет собой установочный документ, регулирующий полный спектр двусторонних отношений между двумя странами. Он был впервые заключен в 2001 году и впоследствии служил основой для прочих соглашений России и Китая.

Эксперт отметил важность договора с точки зрения необходимости в определенной гибкости межгосударственных отношений, позволяющей сотрудничать в тех сферах, где интересы сторон совпадают.

Ковачич обратил внимание, что решение о продлении этого документа свидетельствует о готовности стран продолжать взаимодействие в тех рамках, которые существовали на момент заключения договора. Этот спектр включает в себя гуманитарную, экономическую и военно-техническую сферы.

В ходе переговоров, которые прошли между лидерами России и Китая 20 мая в Пекине, президент России рассказал, что товарооборот между странами «уверенно превышает» $200 млрд на протяжении нескольких лет, а за четверть века этот показатель увеличился более чем в 30 раз.

Глава государства также заверил китайских партнеров в том, что Москва останется надежным поставщиком энергоресурсов на фоне кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, и выступил за развитие интеграционных процессов, отметив важность безвизового режима между Россией и Китаем.