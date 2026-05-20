Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию «в ближайшее время», заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Кирилл Дмитриев сообщил мне, что Стив Уиткофф посетит Россию „в ближайшее время“», — сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

В апреле The New York Times сообщила о планах Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера посетить Россию и Украину при условии, что в переговорах по урегулированию конфликта будет достигнут прогресс. В Кремле тогда выразили надежду, что «эти поездки продолжатся».

В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер приезжали в Москву в январе. В отличие от России, американские переговорщики не посещали Украину. Украинский президент Владимир Зеленский в апреле утверждал, что они намерены посетить Киев. В то же время Kyiv Independent со ссылкой на источники писал, что Уиткофф и Кушнер откладывают визит на Украину из-за опасений США, что возобновление переговоров может вновь не дать ощутимых результатов.

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине застопорился после того, как американская администрация, выступающая посредником, сосредоточилась на войне с Ираном. На начало марта был запланирован очередной раунд переговоров в Абу-Даби, однако он был отложен на неопределенный срок. В последний раз Россия, Украина и США проводили трехсторонние переговоры в феврале в Женеве.

Госсекретарь США Марко Рубио в мае констатировал, что мирные усилия Вашингтона по Украине «зашли в тупик». По его словам, Соединенные Штаты по-прежнему готовы выступать в посреднической роли, но не хотят тратить время и силы на «процесс, который не продвигается вперед».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в начале мая заявила РИА Новости, что Москва открыта к переговорам по Украине, которые будут иметь «реальный эффект, реальный результат». Помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что Киеву «нужно сделать всего один серьезный шаг, чтобы прекратились боевые действия и открылись серьезные дискуссии о шансах на долгосрочное урегулирование ситуации».