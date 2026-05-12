Багаж наработок в рамках мирного процесса по Украине позволяет говорить о том, что конфликт Москвы и Киева близится к завершению, но пока говорить о конкретике по этому не приходится. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова главы государства Владимира Путина о том, что военная операция близится к завершению, передает ИС «Вести».

«Президент говорил о том, что Россия остается открытой для контактов. Он говорил о том, что проделана определенная работа в трехстороннем формате. И говорил о том, что мы будем приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов. И, конечно, тот багаж наработок в плане мирного процесса позволяет говорить о том, что близится действительно завершение [конфликта]. Но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится», — сказал Песков.

Трехдневное гуманитарное перемирие на Украине завершилось, военная операция продолжается, продолжил представитель Кремля. Он подчеркнул, что СВО «может остановиться в любой момент», как только президент Украины Владимир Зеленский «возьмет на себя ответственность и примет необходимые решения».

«Какие решения нужно принять, в Киеве хорошо известно», — добавил пресс-секретарь президента.

В январе Песков, отвечая на вопрос о содержании «формулы Анкориджа», заявил что позиция России заключается в необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Он отмечал, что «есть также другие нюансы».

Песков также напомнил о словах Путина про то, что он готов в любой момент встретиться с Зеленским в Москве или в третьей стране.

«Но в любой другой точке есть смысл встречаться, только если полностью финализировать процесс», — уточнил представитель Кремля.

Он заметил, что «для его финализации, для того, чтобы поставить точку, нужно еще проделать большую домашнюю работу».

На пресс-конференции 9 мая Путин, говоря о российско-украинском конфликте, напомнил, что в 2022 году в Стамбуле делегации РФ и Украины парафировали мирное соглашение. После этого, по его словам, ему позвонил президент Франции Эмманюэль Макрон и заявил, что «Украина не может подписывать такие документы исторические с пистолетом у виска» и что Россия должна отвести войска от Киева, на что Москва согласилась. После этого тогдашний британский премьер Борис Джонсон сказал, что соглашение с российской стороной подписывать нельзя, потому что оно несправедливо, рассказал Путин.

«А кто определяет, справедливо оно или нет, если представитель украинской стороны парафировал эти документы? Что здесь несправедливого? Кто это определяет? <…> Ну все, замечательно, пообещали помощь [Украине] и начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь», — сказал президент.

Переговоры по Украине

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине застопорился после того, как американская администрация, выступающая посредником, сосредоточилась на войне с Ираном. На начало марта был запланирован очередной раунд переговоров в Абу-Даби, однако он был отложен на неопределенный срок. В последний раз Россия, Украина и США проводили трехсторонние переговоры в феврале в Женеве.

О том, что переговорный процесс по урегулированию российско-украинского конфликта заморожен, в апреле заявил начальник главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ Игорь Костюков. Он отметил, что никаких контактов между сторонами не ведется.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в начале мая, что мирные усилия Вашингтона по Украине «зашли в тупик». По его словам, Соединенные Штаты пытались играть роль посредника, но «это не привело к плодотворному результату по ряду причин». США по-прежнему готовы выступать в посреднической роли, но не хотят тратить время и силы на «процесс, который не продвигается вперед», подчеркнул Рубио.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в начале мая заявила РИА Новости, что Москва открыта к переговорам по Украине, которые «будут иметь реальный эффект, реальный результат». Помощник российского президента Юрий Ушаков в свою очередь заявил, что Украине «нужно сделать всего один серьезный шаг, чтобы прекратились боевые действия и открылись серьезные дискуссии о шансах на долгосрочное урегулирование ситуации».