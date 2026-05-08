Президент США Дональд Трамп заявил, что с 9 по 11 мая между Россией и Украиной будет действовать трехдневное перемирие, приуроченное ко Дню Победы. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, перемирие инициировано по его просьбе, а президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дали свое согласие.

«Я рад объявить, что в войне между Россией и Украиной будет трехдневное перемирие (9, 10 и 11 мая). Празднование в России связано с Днем Победы, но также и на Украине, поскольку они тоже были важной частью и фактором Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Перемирие будет включать приостановку всех боевых действий, и обмен пленными в формате «1000 на 1000», сообщил глава Белого дома.

Трамп выразил надежду на то, что перемирие станет «началом конца очень долгой, смертельной и тяжелой войны».

«Переговоры по завершению этого крупного конфликта, самого масштабного со времен Второй мировой войны, продолжаются, и мы становимся всё ближе и ближе к миру с каждым днем», — заключил он.

Россия согласилась поддержать инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении обмена пленными в формате «1000 на 1000», заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости. По его словам, эта договоренность идет в развитие недавнего разговора Путина и американского президента. Ушаков также отметил важность того, что инициатива приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В свою очередь Зеленский сообщил, что в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны была достигнута договоренность об установлении трехдневного «режима тишины» в период с 9 по 11 мая, а также об обмене военнопленными в формате «1000 на 1000». Украинский лидер поблагодарил Трампа и его «команду» за «результативное дипломатическое участие».

Ранее Минобороны России объявило 8 и 9 мая перемирие в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне в соответствии с решением президента Владимира Путина. В первый день перемирия ведомство сообщило, что украинские военные продолжили обстрелы и удары беспилотниками по позициям российских войск и гражданским объектам. По данным Минобороны, к полудню 8 мая было зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня.