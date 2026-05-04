Перемирие объявляется 8 и 9 мая в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне, сообщило Минобороны России. Соответствующее решение принял верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.

Россия в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, говорится в сообщении. Власти Украины пока не делали заявлений по поводу инициативы РФ.

В Минобороны указали, что «обратили внимание» на заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное им в Ереване на саммите Европейского политического сообщества. Он, в частности, обратил внимание, что парад Победы в Москве пройдет без военной техники, и заявил, что над Красной площадью «могут пролететь украинские дроны».

«Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий», — говорится в заявлении военного ведомства.

В случае попыток украинской стороны реализовать планы по срыву празднования 81-й годовщины Победы, ВС РФ нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева, подчеркнуло Минобороны.

«Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», — пояснили в ведомстве.

В этой связи Минобороны предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.

Владимир Путин заявил о готовности пойти на временное прекращение огня в зоне СВО по случаю Дня Победы в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом в конце апреля. В Кремле отметили, что глава Белого дома поддержал инициативу и выразил уверенность в том, что окончание конфликта «уже близко». Сам Трамп позднее заявил, что идею о временном перемирии выдвинул он.

Зеленский сообщал, что поручил своим представителям выяснить у США подробности инициативы о перемирии в честь Дня Победы. 4 мая украинский президент заявил, что Киев не получал предложений о перемирии на 9 мая. Он также выразил мнение, что на фоне продолжающихся боевых действий такие инициативы выглядят, «мягко говоря, нечестно», цинично и несерьезно.

Ранее Минобороны России сообщило, что парад Победы в Москве пройдет без тяжелой военной техники, а также без участия кадетов и воспитанников суворовских военных и нахимовского училищ из-за «текущей оперативной обстановки». В Кремле объяснили, что парад пройдет в этом году в усеченном формате из-за террористической угрозы со стороны Украины.