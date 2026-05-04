Россия кратно ответит Украине в случае атаки 9 мая во время парада Победы в Москве. Так член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с NEWS.ru прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского.

«Ответ будет неотвратим. Он станет очень серьезным и кратным. Дело в том, что Зеленский действительно обнаглел, охамел и уже рулит ЕС», — заявил депутат.

Он также выступил за нанесение превентивного удара по локациям, откуда предположительно могут быть запущены украинские дроны.

В разговоре с «Лентой.ру» Колесник не исключил, что «спящие или агентурные группы террористического характера» могут запускать беспилотники с территории России, в связи с чем призвал усилить спецподразделения, которые раскрывают подобные ячейки.

Комментируя заявление Зеленского, Колесник отметил, что украинский президент должен в первую очередь думать о том, «что к ним прилетит» в ответ. Россия, в свою очередь, уже «разбирается и будет дальше разбираться» с тем, что использует против нее Киев, сказал депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 4 мая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, обратил внимание, что парад Победы в Москве пройдет без военной техники, и заявил, что над Красной площадью «могут пролететь украинские дроны».