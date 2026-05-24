Президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил своих представителей не торопиться с заключением сделки с Ираном, а также предостерег Тегеран от поспешных действий в ходе переговоров. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что переговоры с Ираном проходят организованно и конструктивно.

«Я дал указание своим представителям не торопиться с заключением соглашения, пока время на нашей стороне. <…> Обе стороны должны избегать спешки и сделать все правильно. Ошибок быть не должно!» — говорится в сообщении.

Блокада Ормузского пролива будет действовать до момента подписания соглашения, указал глава Белого дома.

Предстоящие договоренности с Ираном будут «с точностью до наоборот» отличаться от тех, что заключал в период своего президентства Барак Обама, считает Трамп. Подписанное в 2015 году Соглашение по иранской ядерной программе он назвал «одной из худших сделок в истории» Соединенных Штатов. По его словам, «это был прямой путь к разработке Ираном ядерного оружия».

По оценке Трампа, отношения США с Ираном становятся «гораздо более профессиональными и продуктивными». При этом иранские власти должны понять, что они «не могут разрабатывать или приобретать ядерное оружие или бомбу», подчеркнул американский лидер.

Он также поблагодарил страны Ближнего Востока за поддержку. Трамп выразил уверенность, что сотрудничество США с ближневосточными государствами укрепится благодаря их присоединению к «Соглашениям Авраама». Президент допустил, что в числе этих стран окажется Иран: «Кто знает, возможно, Исламская Республика Иран тоже захочет присоединиться!»

Ранее Трамп и госсекретарь США Марко Рубио сообщили о значительном прогрессе в переговорах с Тегераном и близости сторон к заключению мирной сделки.