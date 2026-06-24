Российский книжный союз (РКС) удалил со своего сайта резонансный список книг с маркировкой о том, что они содержат упоминания наркотиков. Об этом сообщил KP.RU президент организации, бывший премьер РФ Сергей Степашин.

Такое распоряжение он, по его словам, отдал на фоне ажиотажа, вызванного новостями о пополнении реестра таких книг на сайте РКС.

Как заметил ТАСС 22 июня, в список были добавлены более 100 изданий, включая сборник текстов Владимира Маяковского «Война и язык» и сборник отрывков из произведений Владимира Ленина «Ослиный мост».

Степашин утверждает, что эта публикация не была согласована ни лично с ним, ни с правлением союза.

«Поэтому я сейчас дал команду — никаких списков публиковать мы не будем. Пускай эти списки публикуют те, кто написал этот закон, кто его придумал, у кого постоянно осенне-весеннее обострение. Вот пускай публикуют», — заявил глава организации.

Он напомнил об апрельском призыве президента России Владимира Путина к законодателям не зацикливаться на запретах и барьерах, потому что они «тормозят развитие».

«Нельзя все доводить до абсурда. Есть такая русская поговорка — „хуже нет дурака с инициативой“», — заключил Степашин.

Накануне в своем телеграм-канале РКС указал, что закон, обязывающий маркировать книги с упоминанием запрещенных веществ, касается только тех произведений, которые были впервые опубликованы после 1 августа 1990 года.

Если первое издание произведения датируется сроком раньше указанной даты, то все его последующие переиздания не подпадают под действие ограничений, установленных законом о маркировке, и не должны в обязательном порядке дополняться дисклеймером о том, что в них упоминаются запрещенные вещества.

Закон о маркировке вступил в силу 1 марта нынешнего года. В списке подлежащих маркировке на его основании книг — том, который ранее пополнялся каждую неделю, а теперь удален с сайта РКС, — насчитывалось около 1 тысячи пунктов.

В перечень входили произведения Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Татьяны Устиновой, Дины Рубиной. Из зарубежной литературы в реестр попали книги Стивена Кинга, Карлоса Кастанеды, Чака Паланика, Эриха Марии Ремарка, Джона Стейнбека, Дэниела Киза.