Экономика Украины замедлилась, и проблемы с бюджетом возникнут даже при стопроцентном финансировании со стороны партнеров. Об этом сообщает «Политика страны» со ссылкой на главу налогово-финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева.

По его словам, к сложной ситуации привели сразу несколько факторов: невыполнение бюджета по доходной части, отдельные непродуманные решения в оборонной сфере и объективное замедление развития экономики. «Проблемы будут даже при 100-процентном выполнении всех наших обязательств и получении всех подтвержденных средств», — написал нардеп.

Гетманцев охарактеризовал ситуацию с финансами как «непростую» и «тревожную». В связи с этим он призвал Раду на текущей пленарной неделе проголосовать за выполнение обязательств перед МВФ и ЕС, отбросив политические разногласия «в шаге от пропасти».

«Невыполнение любого международного обязательства из меморандума с МВФ или ЕС значительно усугубит проблему. И нет, „как-нибудь будет, потому что никогда не было, чтобы никак не было“ — на этот раз не сработает», — подчеркнул он.

Замедление экономики происходит на фоне российской блокады украинских морских портов.

Ранее Украина обещала МВФ до конца июля ввести налогообложение доходов от цифровых платформ и отменить льготу для недорогих международных посылок — это следует из текста меморандума с фондом. Обязательство выполнено не было: Верховная рада, как ожидается, соберется на заседания в августе.

В меморандуме также признается, что первоначальный пакет налоговых изменений, который планировалось принять до конца марта, оказался «политически невыполнимым». При этом украинские власти подтвердили готовность в случае необходимости повысить и другие налоги для покрытия дополнительных бюджетных расходов. Наиболее «эффективным» инструментом в таких обстоятельствах они называют увеличение НДС.

Россия активно начала атаковать суда и украинские порты в июле 2026 года в ответ на атаки СБУ и ВСУ на российские танкеры и другие суда. Управление морских портов Украины подтвердило, что иностранные суда приостановили заход в порты. Датский судовладелец Maersk объявил о приостановке перевалки в порту Ильичёвска (Черноморска). Все суда были перенаправлены в румынский порт Констанца. В результате блокады Украина не может торговать зерном, семенами и продукцией металлургии, а также быстро получать вооружение.