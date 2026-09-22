Общие прения 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН открываются 22 сентября в Нью-Йорке. В первый день выступят президенты Бразилии, США, Турции и Франции Луис Инасиу Лула да Силва, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон, король Иордании Абдалла II и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Бразилия по традиции первой получает слово среди государств — членов ООН, следом выступают США как страна, на территории которой расположена штаб-квартира организации. Всего в общих прениях ожидается участие около 130 глав государств и правительств.

Главными темами Генассамблеи станут войны на Ближнем Востоке и Украине, безопасность мировых торговых путей, ситуация в Газе, развитие искусственного интеллекта и будущее самой ООН.

Война с Ираном и безопасность Ормузского пролива

Конфликт США и Израиля с Ираном продолжается уже семь месяцев. Участники Генассамблеи обсудят возможности возобновления переговоров с Тегераном и предотвращения дальнейшего расширения боевых действий.

Отдельной темой станет безопасность Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Рост цен на энергоносители и усиление хуситов у Баб-эль-Мандебского пролива превратили ближневосточную войну в глобальную экономическую проблему.

Украина, Россия и попытки начать переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский должен выступить 23 сентября, глава МИД России Сергей Лавров — 26 сентября. На полях Генассамблеи также ожидается заседание Совета Безопасности ООН по Украине.

Киев намерен добиваться сохранения военной и финансовой поддержки, тогда как Дональд Трамп продолжает искать условия для переговоров. Отдельно будут обсуждаться санкции против России и гарантии безопасности для Украины.

Газа и создание палестинского государства

Лидеры арабских и европейских стран поднимут вопросы прекращения боевых действий в Газе, доставки гуманитарной помощи и создания палестинского государства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен выступить 24 сентября. Президент Палестины Махмуд Аббас, которому США не выдали визу, предположительно обратится к участникам Генассамблеи по видеосвязи. Прорыва по вопросу двух государств дипломаты пока не ожидают.

Искусственный интеллект и соперничество США с Китаем

Регулирование искусственного интеллекта станет одной из центральных технологических тем. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал ведущие государства договориться об общих ограничениях, которые позволят избежать бесконтрольной гонки.

Любые международные правила потребуют согласия США и Китая — крупнейших участников рынка ИИ. На обсуждение будут влиять торговое и технологическое противостояние двух стран, ограничения на поставки микросхем и борьба за лидерство в разработке новых моделей.

Реформа ООН и выбор преемника Гутерриша

Срок полномочий Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года. На полях Генассамблеи начнутся переговоры о его преемнике: кандидата должен согласовать Совет Безопасности, включая Россию, США, Китай, Францию и Великобританию.

Одновременно государства потребуют реформировать Совбез и предоставить больше влияния странам Азии, Африки и Латинской Америки. Официальная тема сессии — восстановление доверия и повышение эффективности ООН.