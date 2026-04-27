Президент России Владимир Путин призвал законодателей не зацикливаться только на запретах. Об этом он заявил на совете законодателей при Федеральном собрании в Санкт-Петербурге 27 апреля.

По словам главы государства, законодательный процесс должен быть системным, творческим и нацеленным «не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентные, и важно их достойно преодолевать».

«Но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах по выработке новых каких-то мер наказания для нарушителей… Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться — это контрпродуктивно», — сказал Путин, отметив, что «излишние барьеры тормозят развитие».

Он выразил мнение, что «это все явления временные, проходящие, а Россия — вечна». Президент добавил, что законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее.

Во время выступления Путин также процитировал слова писателя Александра Солженицына, сказанные им в Госдуме в 1994 году: «Власть — это не добыча в конкуренции партии. Это не награда, это не пища для личного самолюбия. Власть — это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд, и труд».

«Мне кажется, очень своевременно, очень точно сказано», — сказал глава государства.

Ранее начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что российское общество устало от «запретительной риторики».