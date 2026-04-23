Российское общество устало от «запретительной риторики», которая влияет в том числе на демографическую ситуацию. Об этом заявил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков на конференции «Демографический перелом в России: пути достижения».
«Невозможно уже еще чего-то запрещать, особенно людям, которые собираются или задумываются о том, чтобы стать родителями или чтобы перейти в категорию многодетной семьи. У них проблем достаточно», — приводит слова Новикова РБК.
Он отметил, что при появлении ребенка для родителей «все проблема»: как он ест, спит, «грудь не берет, кряхтит». По словам Новикова, «у человека шок в этот момент».
«Если еще мы будем запрещать что-то, говорить: „Мы с вами разберемся, кого вы нарожали“, это ни к чему хорошему не приведет», — заключил Новиков.
Президент России Владимир Путин, приветствие которого участникам конференции зачитал полпред главы государства в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, назвал поддержку рождаемости и многодетности общенациональным приоритетом.
На прямой линии в декабре 2025 года Путин призвал сделать модным рождение детей в России, а также пропагандировать «отцовство и детство» в культуре и СМИ. Президент добавил, что коэффициент рождаемости в стране нужно увеличить «хотя бы» до 2, при этом он признал, что это сложная задача.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на конференции, что в 13 регионах России по итогам 2025 года наблюдался рост суммарного коэффициента рождаемости: в Ленинградской, Вологодской, Нижегородской, Саратовской, Белгородской, Тульской областях, на Чукотке, в Марий Эл, Карелии, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Еврейской автономной области и Севастополе.
О демографической ситуации также высказался замглавы администрации президента Максим Орешкин, выступавший 23 апреля на форуме «Высшее образование в новую технологическую эпоху». По словам Орешкина, в мире происходит «реальная демографическая катастрофа».
К 2046 году численность населения Земли достигнет пика, после чего начнет быстро сокращаться, заявил замглавы АП. Тенденции уже указывают на то, что доля старшего поколения среди населения увеличивается, добавил Орешкин.
«То, что нас ждет вследствие демографических изменений, носит действительно тектонический характер, поэтому я даже употребил бы слово „катастрофа“, потому что действительно то, что происходит в мире, — это происходит на самом деле реальная демографическая катастрофа», — заключил он.