Российское общество устало от «запретительной риторики», которая влияет в том числе на демографическую ситуацию. Об этом заявил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков на конференции «Демографический перелом в России: пути достижения».

«Невозможно уже еще чего-то запрещать, особенно людям, которые собираются или задумываются о том, чтобы стать родителями или чтобы перейти в категорию многодетной семьи. У них проблем достаточно», — приводит слова Новикова РБК.

Он отметил, что при появлении ребенка для родителей «все проблема»: как он ест, спит, «грудь не берет, кряхтит». По словам Новикова, «у человека шок в этот момент».

«Если еще мы будем запрещать что-то, говорить: „Мы с вами разберемся, кого вы нарожали“, это ни к чему хорошему не приведет», — заключил Новиков.

Президент России Владимир Путин, приветствие которого участникам конференции зачитал полпред главы государства в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, назвал поддержку рождаемости и многодетности общенациональным приоритетом.

На прямой линии в декабре 2025 года Путин призвал сделать модным рождение детей в России, а также пропагандировать «отцовство и детство» в культуре и СМИ. Президент добавил, что коэффициент рождаемости в стране нужно увеличить «хотя бы» до 2, при этом он признал, что это сложная задача.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на конференции, что в 13 регионах России по итогам 2025 года наблюдался рост суммарного коэффициента рождаемости: в Ленинградской, Вологодской, Нижегородской, Саратовской, Белгородской, Тульской областях, на Чукотке, в Марий Эл, Карелии, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Еврейской автономной области и Севастополе.

О демографической ситуации также высказался замглавы администрации президента Максим Орешкин, выступавший 23 апреля на форуме «Высшее образование в новую технологическую эпоху». По словам Орешкина, в мире происходит «реальная демографическая катастрофа».

К 2046 году численность населения Земли достигнет пика, после чего начнет быстро сокращаться, заявил замглавы АП. Тенденции уже указывают на то, что доля старшего поколения среди населения увеличивается, добавил Орешкин.