Рост благосостояния в стране приводит к ухудшению демографической ситуации, заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев. Он отметил, что мировой опыт говорит об одном — «чем лучше люди живут, тем меньше они рожают».

«И самая большая рождаемость в тех странах, которые бедные, а самая плохая рождаемость там, где они богатые, все, точка. Поэтому все разговоры о том, что “а дайте нам квартиры”, “а дайте нам пособия”, “а дайте нам [еще что-то]”, и тогда мы соизволим вам родить — это все лукавство», — заявил парламентарий во время обсуждения в Общественной палате по поводу закона о запрете склонения к абортам.

Он добавил, что многие люди испытывают горе, когда получают информацию о смерти бойцов в зоне СВО, но при этом мало кто обращает внимание на то, что «в это же самое время столько же людей, даже больше, гибнет от абортов».

По его словам, когда в СССР разрешили аборты, в стране «убили собственных людей в несколько раз больше, чем Гитлер».

Парламентарий уточнил, что часть граждан в России «возмущаются пенсионной реформой», но если последних будет все больше, а детей нет, то «возникает вопрос — кто будет кормить этих пенсионеров». При этом россияне не хотят, чтобы было как в Европе, которую «кормят мигранты», отметил депутат.

«Рожать мы не хотим, пенсионный возраст нам оставьте, мигрантов мы не хотим. Хотим жить красиво, чтобы ничего нам за это не было. Но так не бывает», — заявил он.

Кроме того, продолжил Матвейчев, в стране ведутся «тотальные разговоры» о том, чтобы женщина строила успешную карьеру.