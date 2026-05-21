В Кремле не видят рисков возникновения дефицита топлива из-за продолжающихся ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, Кремль не видит таких рисков», — сказал он (цитата по ТАСС).

Песков признал, что в определенных районах производство топлива может сокращаться. Он отметил, что это связано в том числе с сезонными профилактическими работами.

«Но в целом весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой», — заверил представитель Кремля.

Он добавил, что Минэнерго держит этот вопрос на постоянном контроле.

В конце апреля вице-премьер Александр Новак назвал «сложной» ситуацию с НПЗ в Туапсе после пожара на предприятии. «Необходимо после окончания тушения будет специалистам оценить ситуацию, ущерб и возможности по срокам восстановления», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

До этого Новак заявлял, что добыча нефти в России в 2026 году, согласно прогнозу, составит 515 млн тонн, однако этот показатель «может быть скорректирован как в одну, так и другую сторону». По словам вице-премьера, у российских компаний есть возможности для наращивания нефтедобычи, но для этого требуются инвестиции и время.

По данным Reuters, все крупные НПЗ в центральной России к 20 мая приостановили или снизили переработку и производство топлива. Осторожно Media со ссылкой на источник сообщает, что значительная часть нефтеперерабатывающих заводов в центральной части страны сейчас сталкиваются со сложностями в работе из-за недостатка комплектующих для плановых и неплановых ремонтов.

«Многие не то что топливо делать не успевают, они производство отремонтировать не могут. Очередь на комплектующие для НПЗ сейчас до сентября», — сказал собеседник.

По словам источника «Коммерсанта» в отрасли, в условиях нехватки топлива и ажиотажного спроса на бирже некоторые крупные производители перешли на принцип торговли «один лот в одни руки». Как считает собеседник газеты, крупные независимые сети АЗС могут первыми столкнуться с дефицитом и начать закрываться.

17 мая в результате самой массированной за последний год атаки беспилотников на Московский регион было зафиксировано «попадание» БПЛА по территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В результате было повреждено три дома, ранено 12 человек — пострадала смена строителей, в основном возле проходной предприятия. Технология завода «не нарушена», уточнил Собянин.

20 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что из-за падения обломков БПЛА были повреждены два промышленных объекта в Кстовском районе, на них возникли пожары.