Власти Таиланда и Индонезии в рамках борьбы с «некачественным туризмом» ужесточают правила пребывания для иностранцев. Это уже привело к массовой депортации россиян, пишет KP.RU. Местные гиды рассказали изданию, какое поведение туристов может привести к проблемам с законом.

Правительство Таиланда на днях одобрило решение сократить с 60 до 30 дней срок безвизового пребывания. Одной из главных причин ужесточения стала практика «бордер-ранов», когда туристы ненадолго уезжают из Таиланда в соседние страны, чтобы обнулить безвизовый статус и вернуться.

Новые правила запрещают совершать более двух «бордер-ранов» в течение одного календарного года, рассказал KP.RU гид Александр Диденко, 16 лет живущий в Юго-Восточной Азии. Однако некоторые иностранцы уже нашли способ обойти запрет. По словам гида, у контролирующих органов не возникает вопросов, если турист заранее заказал услугу сопровождения при переходе через границу. Это стоит 3,5 тыс. батов (около 8 тыс. рублей).

Диденко уточнил, что большинство проверок в отношении иностранцев проводится по наводке их соотечественников — недоброжелателей, конкурентов и бывших партнеров. Жители Таиланда тоже могут обратиться с жалобой, «если человек уж очень сильно им мешает, мозолит глаза».

«Заработать в Таиланде легкие деньги, как многие думают, невозможно. Россияне сейчас экономят, многие уехали во Вьетнам, потому что там дешевле и меньше ограничений. Туристический поток тут просел очень заметно», — отметил Диденко.

За 2025 год из Таиланда были депортированы 120 россиян, что в полтора раза превышает показатель 2024-го, пишет KP.RU. При этом только за январь 2026 года из страны выслали 20 российских туристов. Общее число иностранцев, которым было отказано во въезде в страну, с начала года составило 3 тысячи человек.

На Бали действует запрет на удаленную работу по туристической визе. С 2026 года иностранцы должны оформлять специальную визу на основании официального контракта с работодателем и документа, подтверждающего доход от $60 тыс. в год (около 350 тыс. рублей в месяц).

Нарушителям грозит арест, штраф в размере $31 тыс. (около 2,2 млн рублей), иммиграционная тюрьма и депортация за собственный счет.

По словам русскоязычного гида-балийца Ньомана Арнавы, местных жителей больше всего раздражает поведение иностранцев, противоречащее национальной концепции гармонии между человеком, природой и духовным миром.

Наибольшее количество жалоб, по словам Арнавы, поступает из-за езды на мотоциклах без шлемов, шумных вечеринок и неуважительного поведения туристов в храмах и на священных объектах.

Кроме того, в январе Индонезия ввела уголовную ответственность за секс и сожительство вне брака — до года лишения свободы. Впрочем, дело могут завести только по жалобе ближайших родственников «нарушителя»: родителей, законного супруга или детей, так что на практике риск для туристов попасть в тюрьму невелик.

В 2025 году с Бали депортировали около 400 иностранцев, с января по май этого года — более 2 тысяч человек.