Власти Бали ликвидировали комплексы апартаментов, получившие название «русская деревня» и «украинская деревня». Об этом сообщил РИА Новости губернатор индонезийского острова И Ваян Костер.

По его словам, приезжие из России и Украины, которых стало «все больше», перешли от туристического отдыха к инвестированию и созданию собственных предприятий, при этом многие выбирали для проживания эксклюзивный район в городе Убуд.

«В основном там были россияне, были и украинцы, и даже появилось выражение “русская деревня”. Была и “украинская деревня”», — пояснил Костер.

Он отметил, что подобная практика на соответствует требованиям регулирования и культурной политике Бали. В связи с этим губернатор обратился к главе округа Гианьяр, где расположен Убуд, и руководителю полиции с требованием «навести порядок».

«Не должно быть ни русской, ни украинской деревни. Если они живут здесь — пусть живут упорядочено, в соответствии с законами Индонезии, Бали и местной культуры», — заключил Костер.

В 2025 году индонезийская полиция задержала Андре Фрея, основателя «русской деревни» — комплекса апартаментов PARQ Ubud. По словам представителей правоохранительных органов, мужчина занимался строительством на охраняемых рисовых полях, не получив для этого необходимых разрешений. В отношении управляющих комплексом были заведены дела после жалоб со стороны местных жителей на поведение туристов.

Комплекс апартаментов PARQ Ubud начал работу в 2020 году. Его создатели позиционировали это место как привлекательную площадку для знаменитостей, бизнесменов, влиятельных лиц и инвесторов со всего мира. Площадь комплекса занимала 65 тыс. кв. м, он включал в себя рестораны, магазины, спа-центр, фитнес-центр, а также 80-метровый бассейн.