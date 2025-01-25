Полиция Индонезии задержала 53-летнего гражданина Германии Андре Фрея, основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud в городе Убуд на Бали, сообщают порталы Detik и Voice of Indonesia (VOI). Из-за популярности среди россиян комплекс называют «Русской деревней».

Фрея задержали еще 17 января, но полиция сообщила о задержании только спустя неделю. Как утверждают местные правоохранительные органы, он нарушил правила землепользования.

«Правонарушители строили виллы, SPA-центры, животноводческие хозяйства на охраняемых рисовых полях <…> без необходимых разрешений», — приводит VOI слова генерального инспектора полиции Бали Даниэля Адитьяджая.

Полиция завела дело против управляющих комплексом после жалоб местных жителей на поведение живущих там иностранцев. С 21 января PARQ Ubud перестал принимать туристов после иммиграционного рейда силовиков. По аналогичной причине работа комплекса приостанавливалась в ноябре 2024 года.

Ubud PARQ функционировал с 2020 года и позиционировал себя как «самый известный мультифункциональный центр на Бали», который был призван стать «магнитом для знаменитостей, звезд, предпринимателей, семей, влиятельных лиц и инвесторов со всего мира». Площадь комплекса составляет 65 тыс. кв м, на ней расположены рестораны, десятки магазинов, спа-центр, фитнес-центр и 80-метровый бассейн. Развитием проекта занималась компания PARQ Development, которую возглавляет Андре Фрей.