У стран Западной и Восточной Европы нет того разрушительного потенциала, который мог бы стереть Россию с лица земли. Так депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев прокомментировал RTVI заявление генсека НАТО Марка Рютте о «разрушительной» реакции со стороны альянса в случае применения Москвой ядерного оружия на Украине.

Североатлантический альянс следит за учениями ядерных сил РФ и мониторит их, заявил Рютте на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД стран НАТО в Швеции 21-22 мая.

Он также пригрозил России «разрушительной» реакцией, если она применит ядерное оружие против Украины.

«Самое главное, у стран Западной и Восточной Европы нет того разрушительного потенциала, который мог бы стереть с лица Земли Россию, а вот у России этот потенциал в наличии», — прокомментировал Гурулев слова Рютте.

Как отметил депутат, «на всю Европу надо примерно 5% от того, что у нас в наличии есть, чтобы Европы просто не стало».

В этой связи Гурулев порекомендовал Рютте «не шуметь».

«Что касается того, применять или не применять ядерное оружие, то, во-первых, есть ядерная доктрина, во-вторых, есть верховный главнокомандующий, который, если необходимо, примет решение», — заключил парламентарий.

С 19 по 21 мая в России и Беларуси проходят совместные военные учения. Как сообщило Минобороны РФ, вооруженные силы стран в ходе маневров впервые продемонстрируют работу всей ядерной триады в условиях «угрозы агрессии». Будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации.