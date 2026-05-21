Вероятность того, что после поездки президента России Владимира Путина в Пекин отношения Китая и США изменятся, минимальна. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Он отметил, что частые параллели между Россией, Китаем и США обусловлены тем, что все три государства оказывают влияние на международную систему и по отдельности обладают наиболее существенным потенциалом воздействия на мировую политику.

Таким образом, Москва, Пекин и Вашингтон оказываются «в некотором смысле взаимосвязаны», так как вынуждены «друг на друга смотреть», заявил Лукьянов. Однако, добавил политолог, нельзя не обращать внимание на разницу в повестке китайско-российских и китайско-американских отношений.

По мнению эксперта, китайское руководство сделало «окончательный вывод» о бесперспективности попыток наладить устойчивые отношения с США. Лукьянов считает, что взаимодействие между этими странами будет с большей вероятностью носить ситуативный характер.

Политолог также усомнился, что встреча российского и китайского лидеров окажет влияние на политику Пекина по Украине. Позицию Китая Лукьянов назвал понятной и последовательной. Китайская сторона, по его словам, не заинтересована в том, чтобы быть «элементом этого кризиса», поэтому Пекин занимает благожелательную, но «стороннюю» позицию по отношению к России.