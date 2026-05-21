Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила аннулировать визы палестинских дипломатов при ООН, если постоянный наблюдатель Палестины при всемирной организации Рияд Мансур не снимет свою кандидатуру на пост вице-председателя Генассамблеи ООН. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на внутренний документ Госдепартамента.

«Чтобы было ясно, мы привлечем Палестинскую автономию к ответственности, если палестинская делегация не отзовет свою кандидатуру на пост вице-президента Генассамблеи ООН», — говорится в конфиденциальной телеграмме.

Представитель Госдепартамента заявил, что США серьезно относятся к своим обязательствам по Соглашению о штаб-квартире ООН. Здание всемирной организации находится в Нью-Йорке, поэтому для нахождения там необходимы американские визы. Однако в связи с конфиденциальностью визовых данных Госдепартамент не может комментировать «действия в отношении конкретных случаев».

Агентство Reuters напомнило, что Мансур уже снял свою кандидатуру на пост председателя ГА ООН. Однако даже в случае избрания на более низкую должность сохраняется риск, что Палестина будет председательствовать на отдельных заседаниях Генассамблеи.

«В худшем случае, следующая Генеральная Ассамблея может помочь палестинцам председательствовать на важных заседаниях, касающихся Ближнего Востока, или во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН», — подчеркивается в документе.

Сейчас пост председателя ГА ООН занимает экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Выборы нового главы Генассамблеи, а также 16 вице-председателей намечены на 2 июня.