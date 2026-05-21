Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы продолжить атаки на Тегеран, если иранские власти не согласятся на мирное соглашение, но Вашингтон может подождать несколько дней, чтобы «получить правильный ответ».

По его словам, ситуация находится «на грани» и может быстро обостриться.

«Поверьте, если мы не получим правильных ответов, все произойдет очень быстро. Мы все готовы к действиям. Это может занять несколько дней, но может и пролететь очень быстро», — сказал глава Белого дома.

В ответ на это Корпус стражей исламской революции предостерег США: если агрессия против Ирана повторится, обещанная война «на этот раз выйдет за пределы региона».

При этом в МИД Ирана сообщили, что «получили информацию от США» и рассматривают ее.

17 мая телеканал CNN сообщил, что Трамп провел совещание с командой по национальной безопасности, на котором обсуждались возможные дальнейшие шаги Вашингтона в отношении Ирана. В частности, Пентагон подготовил несколько вариантов ударов по Ирану на случай решения о возобновлении боевых действий.

Газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Иран воспользовался перемирием с США, чтобы расчистить десятки разрушенных позиций баллистических ракет и освободить проходы к подземным арсеналам.

1 мая глава Белого дома заявил, что прекращение огня «завершило» боевые действия США против Ирана. Однако мирного соглашения до сих пор нет. Вашингтон и Тегеран через посредника в лице Пакистана продолжают обмениваться предложениями по мирному урегулированию, но до сих пор не пришли к единогласию.