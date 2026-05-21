Иск на 5 млн долларов подали посетители Диснейленда к головной компании из-за нарушения неприкосновенности частной жизни и ненадлежащего информирования об использовании технологии распознавания лиц. Об этом сообщает Orange County Register.

В окружной суд США в Нью-Йорке поступил коллективный иск в отношении Диснейленда в Калифорнии и компании Disney California Adventure от посетителей парка развлечений. Саммер Кристин Даффилд, одна из истиц, заявляет, что компания нарушила законы о неприкосновенности частной жизни, конкуренции и защите прав потребителей. Причиной иска стало то, что Диснейленд якобы собирал биометрические данные посетителей, не имея на то соответствующего разрешения и явно не уведомляя об этом людей.

«Компания Disney не предоставляет надлежащей информации об использовании собираемых ею биометрических данных, поэтому потребители — среди которых почти всегда дети — понятия не имеют, что Disney собирает эти крайне конфиденциальные данные», — говорится в иске.

Пресс-секретарь Disneyland Resort Джессика Джакари заявила, что в компании защищают персональные данные гостей. Компания будет оспаривать коллективный иск как необоснованный.

Программное обеспечение для распознавания лиц и биометрию внедрили в Диснейленде в апреле 2026 года на двух главных входах в парк развлечений. При этом Orange County Register отмечает, что в парке по-прежнему остались входы, где такие технологии не применяются — они помечены специальным знаком.

Биометрию в Диснейленде используют для обеспечения безопасности. Технология позволяет сравнивать «цифровой профиль», созданный при первом получении пропуска, с изображением человека, который реально входит в парк. Хранятся такие данные не более 30 дней, утверждают в компании — за исключением случаев, когда информацию надо сохранить в соответствии с законом или в интересах расследования.

Истцы же обеспокоены тем, что Диснейленд может использовать технологии биометрии для отслеживания людей в общественных местах и массовой слежки. Они требуют защитить интересы посетителей парка и выплатить им компенсацию в размере не менее пяти млн долларов.