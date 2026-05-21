Вашингтон хочет объявить союзникам по НАТО о сокращении военных сил, которые США могли бы использовать для помощи европейским странам альянса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, речь идет о модели вооруженных сил НАТО. На ее основе Североатлантический альянс организует, управляет, активирует и командует национальными силами союзников в поддержку трех основных задач блока. В рамках этой модели страны-члены НАТО в том числе определяют резерв имеющихся сил, которые могут быть задействованы во время конфликта или любого другого крупного кризиса, к примеру, нападения на страну НАТО.

Хотя точный состав этих сил — строго охраняемая тайна, Пентагон решил «значительно сократить свои обязательства», рассказали источники Reuters.

«Некоторые детали остаются неясными, например, насколько быстро Пентагон планирует переложить ответственность за кризисное реагирование на европейских союзников. Однако источники сообщили, что Пентагон планирует объявить о своем намерении по уменьшению обязательств на встрече руководителей оборонных ведомств в Брюсселе в пятницу», — пишет агентство.

Собеседники Reuters рассказали, что США на встрече, вероятно, будет представлять Алекс Велез-Грин, помощник замминистра войны Соединенных Штатов Элбриджа Колби.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился сократить численность американских войск в Германии. Изначально речь шла о выводе 5 тыс. военнослужащих, но потом глава Белого дома сказал, что их будет «гораздо больше». Также президент США не исключил сокращение американского присутствия в Италии и Испании.