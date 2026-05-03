Решение США вывести свыше 5 тыс. военных из Германии — это не проблема, а лишь символический жест, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на аналитиков. Настоящими угрозами для ЕС стали резкое повышение американских тарифов на европейские автомобили, отказ Вашингтона размещать в ФРГ ракеты большой дальности и последствия войны в Иране, из-за которой цены на энергоносители достигли рекордных отметок.

«Все это куда серьезнее символического сокращения на 5 тысяч военных. Как и стремительное истощение американских арсеналов из-за огромных потерь в войне с Ираном», — заявил эксперт Торстен Беннер.

WSJ отмечает, что в Германии располагается больше всего американских военных из стран ЕС: если по всей Европе их около 85 тыс., то в ФРГ — 36 тыс. Что касается 5 тыс. солдат, о выводе которых объявил Пентагон, то это примерно 14% от нынешнего контингента в Германии и лишь немного больше, чем в обычной ротации войск. Кроме того, это значительно меньше 12 тыс. солдат, которых президент США Дональд Трамп пытался вывести в свой первый срок, говорится в статье.

О решении вывести военных Белый дом объявил после того, как канцлер Фридрих Мерц заявил, что США, судя по всему, не имеют стратегии выхода из иранской войны, а Тегеран унижает Вашингтон на переговорах.

Немецкая база Рамштайн служила ключевым логистическим узлом для операций в Афганистане, Ираке и — в этом году — в Иране. WSJ обращает внимание, что большинство из находящихся в ФРГ американских военных и не должны защищать Германию от возможного нападения.

Между тем, продолжает газета, куда хуже другое: например, США отказались от размещения в Германии батальона с крылатыми ракетами Tomahawk и гиперзвуковыми Dark Eagle.

Эксперты считают, что все действия Белого дома, включая частичное снятие нефтяных санкций с России, указывают на сближение позиций Вашингтона и Москвы.

На этом фоне НАТО заявило, что работает с Вашингтоном, чтобы «понять детали» решения по переброске войск, подчеркнув, что Европе сейчас нужно «продолжать больше инвестировать в оборону». Альянс заверил, что по-прежнему способен «обеспечить сдерживание и защиту».

Сейчас Германия наращивает военные расходы и ускоряет закупки оружия, так как стремится стать к 2029 году крупнейшей конвенциональной военной силой Европы. Берлин также заключил с Францией соглашение о дополнении американского ядерного зонтика. Военные аналитики признают, что ФРГ постепенно движется к меньшей зависимости от американской защиты, однако конфликт Мерца с Трампом наглядно напоминает, насколько это движение должно быть срочным.

Но скорость перевооружения подрывают экономические трудности. Стремительное истощение американских арсеналов в ходе иранской кампании обнажило зависимость Европы от закупок оружия у США — особенно в критически важных сегментах: зенитных системах и ракетах большой дальности.

Другой критической проблемой для Европы стали американские пошлины на сталь и алюминий, которые сильно бьют по немецким производителям, а также тарифы США на европейские автомобили, выросшие с 15% до 25%.

WSJ пишет, что продолжающийся экономический кризис подтачивает и политические позиции Мерца: после постепенного обвала рейтингов с момента прихода к власти он стал одним из наименее популярных канцлеров в послевоенной истории страны.