Качество воздуха и воды в Туапсе после пожаров на морском терминале и нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) остается в норме, заявили в Роспотребнадзоре 3 мая. Накануне мэр черноморского города Сергей Бойко выразил убеждение, что срыва курортного сезона не будет — пострадавший от разлива нефтепродуктов пляж к 1 июня очистят.

Согласно релизу Роспотребнадзора, «все пробы в пределах нормы, <…> результаты исследований не превышают установленных гигиенических нормативов».

«Ситуация с водоснабжением находится под строгим контролем. <…> Водоисточники, используемые для снабжения города, расположены на значительном удалении — около 10 км от места происшествия, что минимизирует прямое влияние любых возможных осадков», — сообщило ведомство.

Бойко в интервью «Соловьев Live» рассказал, что удалось убрать 95% того, что разлилось, и локализовать то, что еще не убрали. Загрязненные места в основном убирают вручную из-за их труднодоступности для техники.

По его словам, также власти отказались от помощи волонтеров, чтобы не жертвовать их здоровьем, поскольку для очистки нужны профессионалы «в специализированной форме».

«Сезон будет. У нас береговая линия порядка 90 км. То, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие пляжи. А этот пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди смогут им пользоваться», — заверил глава Туапсинского муниципального округа.

По его словам, в первые дни после разлива нефтепродуктов волна прибивала все к берегу, так что большую часть работ можно было вести без выхода в море. Затем оставшиеся на поверхности воды нефтяные пятна локализовали морскими бонами, не дав им растечься.

«Но, конечно, какая-то небольшая часть разошлась в море и вышло это на берегах. Там, где трудный доступ технике, конечно, мы придем туда и уберем руками», — сказал Бойко.

Он признал, что есть дикие пляжи, куда специалисты еще не дошли. Но главное, что загрязнение не распространяется, на водной глади уже нет нефтяных пятен, уборка продолжается только на берегу, пояснил он.

Мэр отметил, что оперштаб, который собирается дважды в день, оценивает состояние здоровья людей после пожара по числу обращений за медицинской помощью.

«Какого-то аномального всплеска, сверхобращений в скорую и в больницы не поступало, особенно с острыми респираторными заболеваниями или жалобами на дыхание», — сообщил он.

Третий за две недели пожар на НПЗ в Туапсе после атаки беспилотников начался в ночь на 28 апреля. В результате разлива нефтепродуктов загрязняющие вещества попали в грунт и водоемы. Был введен режим ЧС регионального уровня. Десятки человек из района вокруг завода эвакуировали в пункты временного размещения.

Минздрав Краснодарского края в конце апреля призвал жителей не употреблять в пищу воду из-под крана и из уличных колонок и использовать только бутилированную. Однако вскоре ведомство назвало эту информацию «более не актуальной».